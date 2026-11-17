Hubert Thuma, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov și unul dintre criticii actualei conduceri a PNL, a anunţat, marţi, că îl va susţine la şefia partidului pe Alin Tişe, care şi-a anunţat deja candidatura la funcţia de preşedinte al Partidului Național Liberal, la următorul Congres.

Hubert Thuma arată că Alin Tişe este la al patrulea mandat în fruntea Consiliului Judeţean Cluj şi ştie ce înseamnă să administrezi, să livrezi şi să dai socoteală în faţa oamenilor care te-au votat. Thuma mai spune că e timpul pentru alegeri interne în toate organizaţiile PNL din ţară, de jos în sus: întâi organizaţiile locale, apoi filialele judeţene şi, la final, Congresul.

„Înainte să alegem cine conduce PNL, trebuie să ne amintim ce este PNL. Colegul meu Alin Tişe a pus pe hârtie exact ceea ce a reprezentat partidul dintotdeauna. Mă regăsesc în viziunea lui pentru că spune limpede lucruri care, pentru mine, nu au fost niciodată puncte de program, ci normalitate”, scrie Hubert Thuma pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele CJ Ilfov precizează că „PNL este un partid de dreapta, aşezat pe valori creştine şi conservatoare: familie, credinţă, tradiţie, identitate naţională”.

„Nu avem de ce să ne cerem scuze pentru asta şi nici de ce să o ascundem printre cuvinte la modă”, menţionează el.

Thuma mai afirmă că PNL ⁠ este partidul celor care muncesc şi construiesc, clasa de mijloc, antreprenorii, oamenii care îşi riscă banii ca să deschidă o afacere fac prosperitatea României, aşa că trebuie să aibă un cuvânt decisiv şi în felul în care este ea guvernată. „Munca, proprietatea şi meritul se respectă”, adaugă liberalul.

Hubert Thuma ⁠mai transmite că „PNL aparţine celor care îl construiesc în fiecare comunitate: membri, primari, consilieri locali şi judeţeni, preşedinţi de consilii judeţene, parlamentari” iar legitimitatea vine din vot şi din rezultate, din nimic altceva.

„PNL trebuie să fie puternic prin el însuşi, în stare să reprezinte singur dreapta românească şi să îşi hotărască singur direcţia, fără să aştepte ca altcineva să i-o arate. ⁠⁠Iar România trebuie să fie o ţară respectată: ancorată în Uniunea Europeană şi în NATO, partener strategic al Statelor Unite, ataşată valorilor occidentale şi demnă atunci când îşi apără interesele. Acestea nu sunt lozinci. Aşa facem politică şi administraţie în Ilfov, an de an, iar primarii cu care lucrez zi de zi o ştiu mai bine decât oricine”, menţionează Hubert Thuma.

Preşedintele CJ Ilfov transmite că Alin Tişe nu vorbeşte despre ele din teorie pentru că este la al patrulea mandat în fruntea Consiliului Judeţean Cluj şi ştie ce înseamnă să administrezi, să livrezi şi să dai socoteală în faţa oamenilor care te-au votat.

„Un partid cu 151 de ani de istorie nu are nevoie să fie reinventat. Are nevoie să rămână el însuşi, iar asta începe cu legitimitatea. Tocmai de aceea zic că e timpul pentru alegeri interne în toate organizaţiile PNL din ţară, de jos în sus: întâi organizaţiile locale, apoi filialele judeţene şi, la final, congresul. Un congres în care fiecare delegat vine cu votul colegilor lui în spate. La acel congres, pentru aceste principii, Alin Tişe are tot sprijinul meu la preşedinţia Partidului Naţional Liberal”, spune Thuma în finalul postării.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, şi-a anunţat săptămâna trecută candidatura la funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, la viitorul Congres, el arătând că PNL se îndreaptă într-o direcţie greşită şi este momentul să oprească acest lucru, pentru că PNL nu este proprietatea nimănui.

El a precizat, vineri, că a primit susţinerea a peste 50 de primari din ţară.

„Le mulţumesc celor peste 50 de primari din ţară pentru susţinere! A venit vremea ca aleşii PNL să conducă şi să decidă! Prima mea funcţie aleasă a fost cea de consilier local la Cluj. Nu eram în fruntea listei, eram unul dintre cei care trebuiau să convingă oamenii, cartier cu cartier. Atunci am învăţat ceva ce nu am uitat în 25 de ani: în politică, nimic important nu se face de unul singur. Tot ce am realizat la Cluj poartă munca unor consilieri şi colegi ale căror nume nu apar în presă, dar fără de care nimic nu ar fi fost posibil”, a scris, vineri, pe Facebook, Alin Tişe.

Editor : Ș.R.