Hubert Thuma, candidatul PNL la CJ Ilfov: „Ilfovul este locul de joacă pentru multe interese sulfuroase, pentru clanuri mafiote”

Conducerea PNL a decis să facă o schimbare surprinzătoare la Ilfov, unde, la alegerile locale din acest an nu va mai candida Marian Petrache, cel care a deținut funcția în ultimii 8 ani, ci actualul președinte al organizației județene, Hubert Thuma. Acesta a explicat pentru Digi24.ro că PNL face o schimbare de gardă în administrație, dar și că Ilfovul este ”locul de joacă pentru clanuri mafiote”

Digi24.ro: Domnule Hubert Thuma, ați fost desemnat candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean Ilfov, după două mandate ale lui Marian Petrache, colegul dumneavoastră de partid. Cum de s-a ajuns la această decizie în interiorul PNL, în condițiile în care domnul Petrache este cunoscut ca fiind unul dintre greii partidului, din garda veche și uneori contestată? S-a încheiat epoca "baronilor" în PNL?

Hubert Thuma: Să știți că în PNL nu vehiculăm sau încurajăm termenul de "baron", nu de alta, dar mai ales la noi în Ilfov, îi avem destul pe ai altora (Râde...). Dar, este adevărat că s-a împământenit ca oameni cu experiență politică să aibă atașate astfel de etichete, chiar dacă de multe ori, nemeritat. E cazul și dlui Petrache.

În Ilfov, asistăm acum la o schimbare de gardă în administrație, cu efect în plan mediatic, dar această schimbare a avut loc cu mult timp înainte și e suficient să vă spun că eu am fost ales președintele organizației, în 2017.

Organizația Ilfov nu și-a propus să ridice statui, dar nici să lapideze oameni de partid. Tocmai de aceea, este o redistribuire de roluri, de asumări pentru a aduce un suflu nou. Așa cum este adevărat că eu am fost votat de către colegii mei drept candidat la Președinția CJ, la fel de adevărat este faptul că Marian Petrache se va afla pe listele pentru Parlament.

Digi24.ro: De ce ați decis să candidați pentru Consiliul Județean? În general un mandat de parlamentar este mult mai interesant pentru un politician decât unul din administrație, unde este mult mai ușor să fii taxat pentru neîndeplinirea promisiunilor făcute cetățenilor?

H.T.: Dacă prin termenul "mai interesant" se subînțelege și "mai simplu", poate că oricine își dorește cu prioritate un mandat de parlamentar. Însă, de cele mai multe ori, este corect să alegi calea mai grea, pentru că te duce în mod mai sigur către o definire a ta, ca om politic. Ilfovul este un județ greu. Este un județ care are valențe de Capitală. Ne intersectam aici cu interesele Bucureștiului, iar oameni care muncesc în București, locuiesc în Ilfov, și invers. Cu toate acestea, în momentul de față există o discrepanță uriașă între cele două entități administrative. Este poate cea mai mare provocare politică a localelor.

Și, haideți să nu ocolim adevărurile dureroase și spuse mai pe șoptite: Ilfovul este locul de joacă pentru multe interese sulfuroase, pentru clanuri mafiote, pentru grupuri de interese nelegitime.

Digi24.ro: Ați fost condamnat în urmă cu 6 ani la șase luni de închisoare cu suspendare. Sunteți "penal", cum s-ar zice. Cum s-a ajuns totuși la desemnarea dumneavoastră, nu există nicio incompatibilitate cu normele interne ale partidului?

H.T.: Da. Așa este. Am avut o condamnare penală. Eu sunt un om asumat. Nu vreau să încep această candidatură sau acest mandat fără a vorbi deschis despre ce s-a întâmplat, deși au trecut mai bine de 6 ani de atunci.

Pentru ce am fost inițial acuzat, instanța a decis că sunt nevinovat. Condamnarea mea a fost pentru ceva ce nu s-a regăsit în capetele de acuzare, drept urmare eu nu am făcut niciun demers de a mă apăra pentru ceva ce nu știam că sunt acuzat. Dar să vorbim direct: am ajutat o primărie din Ilfov să primească utilaje de la o primărie din București. Nu a existat niciun prejudiciu și nu am avut niciun profit personal. De altfel, instanța nu a reținut nicio sentință în acest sens. 6 luni cu suspendare a fost pedeapsa pentru că funcția mea de vicepreședinte PNL Ilfov, de la acea dată, ar fi putut reprezenta un factor de influență în speță.

Dar vreau să se rețină: eu am fost condamnat că am ajutat o comuna Ciolpani, nu că am furat eu ceva!

Toți acești 6 ani am stat deoparte. Nu am candidat la nicio funcție publică. Nu am deținut nicio demnitate. Am rămas alături de PNL, de colegii mei de la Ilfov, cu munca și cu susținerea pentru proiectele lor. Acum sunt un om care nu doar că a plătit pentru faptele sale, dar care a învățat din greșeli.

Justiția are rolul de a corecta erorile. Are rolul de a te pune să plătești, dar și să reflectezi asupra ceea ce trebuie făcut pe viitor. Cred că toată această experiență, traumatizantă pentru mine și pentru familia mea, are și o parte pozitivă: mă va face să fiu un om politic mai responsabil și un administrator mai bun al treburilor publice.

Digi24.ro: Electoratul PNL este sensibil la temele legate de Justiție și anticorupție, nu vă este teamă că această condamnare ar putea fi folosit împotriva partidului în campania electorală?

H.B.: Trebuie să existe pedeapsă, așa cum trebuie să existe reabilitare. Nu mă feresc să vorbesc de trecutul meu, dar nici nu îmi este teamă să cred în viitor.

Dar nu sunt la pachet cu "penalii" din PSD, pentru ca nu suntem la fel!

PNL nu are clanuri infracționale pe care se sprijină, așa cum are PSD. PNL nu este fondat pe o rețea mafiotă de interese, așa cum are PSD. Eu nu sunt Dragnea. De altfel, niciun lider PNL nu este. De multe ori, noi, liberalii, am făcut erori de comunicare sau de administrare. Dar niciodată nu am fost ticăloși! Interesele oamenilor din comunități au fost întotdeauna mai sus decât interesele de partid, de rețea.

Acum PSD dă din colț în colț: trebuie să răspundă electoral pentru toate combinațiile, pentru toate golăniile administrative. La București le fuge pământul de sub picioare, în multe localități din Ilfov nu mai au altă cale decât să cheme clanurile interlope să îi apere, așa cum a fost cazul Chiajnei.

În final, omul care are ștampila în mână este cel care decide.

Digi24.ro: Județul Ilfov este unul dintre cele mai bogate din România, ce anume doriți să faceți pentru cetățenii ilfoveni dacă veți câștiga alegerile?

H.T.: Este un paradox: Ilfov este unul dintre județele cu cele mai mari venituri proprii pentru că multe companii aleg să își stabilească sediul social aici, dar în același timp proporția de alocări de bani guvernamentali este cu mult mai mică decat în alte județe iar toate acestea se întâmplă în județul cu cele mai mari necesități de infrastructură. Explicația pentru asta este foarte simpla, Ilfov este un județ liberal iar pe aici nu se sifonează bani!

Guvernele PSD care au tot condus țara din 2012 încoace nu au dus bani spre Ilfov, ci spre județele controlate de baronii rosii – cu rezultatele pe care le știm cu toții.

Viziunea noastra pentru Ilfov este una ambitioasa si are în centru calitatea vieții celor care trăiesc acum în Ilfov precum și a celor care vor decide pe viitor sa se mute aici. Pot sa subsumez viitorul județului astfel: doamna X, cetățean al Ilfovului, pleca de la Piața Alba Iulia din București la sfârșitul programului și în 30 de minute ajunge în localitatea din nord unde are locuința. Pe drum, după ce trece de linia de centură, aprinde farurile pentru că, deși nu este încă noapte, prin pădurea întinsă de-a lungul șoselei pătrunde mai greu soarele și nu vrea sa lovească un iepure sau o căprioară. Înainte de a ajunge acasă, se oprește la un market local pentru a lua niște legume proaspete și niște baghete iar apoi își ia copilul de la grădiniță. Atunci când intră în casa se descalță si își privește pantofii pe care nu este niciun fir de praf.

Digi24.ro: În ultimele zile a apărut scandalul legat de poluarea din București, autoritățile suspectează că se produc arderi ilegale la gropile de gunoi aflate inclusiv în Ilfov. Foarte mulți cititori ne-au trimis fotografii și filmulețe cu munții de gunoaie și apa din canalizare care le inunda casele. Chiar ieri ne-a semnalat un cetățean din Popesti Leordeni că rețeaua de canalizare refuleaza foarte des și oamenii își duc viața în mizerie la propriu. Cum ati rezolva dumneavoastra aceste probleme, avand in vedere, pe de o parte, faptul că afacerile cu gropi de gunoi prosperă de ani de zile și cei aflați în spatele acestora sunt practic intangibili, și pe de alta parte faptul ca în localitățile dormitor din jurul Bucurestiului s-au construit masiv blocuri și case fără sa fie asigurată și infrastructură elementară, de genul rețelei de canalizare?

H.B.: Pai este exact situația de care vorbeam mai devreme: nu poți să fii la doi pași de Arcul de Triumf să să te scufunzi în gunoaie. Dacă cineva crede că nu este o problemă de maximă urgență, îi recomand să facă o excursie acum, până înfrunzește pădurea, oricare localitate din jurul Bucureștiului este o groapă de gunoi gigantică. Dacă administrația publică din Ilfov ar fi avut o mică parte din banii de la stat pe care i-a avut Teleormanul sau Giurgiu, lucrurile ar fi arătat cu totul altfel. A existat o blocare politică a dialogului între București și Ilfov, între Guvern și administrația locală. Câmpurile din jurul Bucureștiului, atunci când nu au fost făcute gropi ilegale de gunoi, au fost lăsate la cheremul samsarilor imobiliari sau sunt locuri în care biete animale fără stăpân vagabondează, condamnate la pieire. Nu există un plan comun între București și Ilfov pentru o dezvoltare coerentă.

Și, trebuie să recunoaștem un adevăr dureros: nu există posibilitatea ca Bucureștiul să scape de poluare, decât dacă Ilfovul devine verde! Dacă Bucureștiul vrea să respire, plămânul funcțional este Ilfovul!

Digi24.ro: PNL este un partid conservator, este el pregătit să introducă o zonă de ecologie și protecția mediului în mod ferm, în doctrina sa?

H.B.: Eu, personal, sunt un promotor în interiorul partidului a unei linii doctrinare de liberalism verde. Iar PNL este un partid care se adaptează nevoilor comunităților și, ale României.

Digi24.ro: Sunteți și președintele PNL Ilfov. In aceasta calitate, ne puteți spune care dintre parlamentarii actuali de Ilfov se vor mai regăsi pe listele pentru alegerile din acest an? Respectiv, Daniel Gheorghe va fi pus din nou pe lista pentru Camera Deputaților?

H.B.: Noi am avut în data de 20.02.2020 întrunirea Colegiul Director judetean, atunci am stabilit candidații la principalele poziții pe listele partidului pentru alegerile parlamentare. Organizația a votat ca la senat să meargă dl. Petrache cap de listă, iar primele două locuri de la Camera Deputaților să fie ocupate de către dl. Gheorghe și dna senator Pauliuc.

