Hubert Thuma, despre referendumul pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul: „Un individ căruia i-au spus să meargă acasă”

Hubert Thuma a comentat propunerea lui Vlad Gheorghe privind organizarea unui referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Președintele Consiliului Județean Ilfov consideră drept „inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului Ilfov (în realitate, peste 1 milion)”.

„Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declaraţiile subordonatului său la adresa administraţiei liberale din Ilfov şi dacă este de acord cu această poziţionare. Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului Ilfov (în realitate, peste 1 milion)”, a scris Thuma pe Facebook.

Potrivit spuselor sale, consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească oamenii pregătiţi.

„Aş putea şi eu să postez 100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă şi canalizare. Dar eu doresc colaborare şi rezolvarea reală a problemelor. Şi, din nou, vorbim de un dialog la care nu ar trebui să aibă acces diverşi consilieri fără expertiză. Vorbeşte despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetăţenii care nu l-au votat, dar şi foştii lui colegi de partid care au răsuflat uşuraţi când l-au văzut plecat”, a mai afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov.

Hubert Thuma susține că o realitate incontestabilă ţine de faptul că judeţul Ilfov este mai bine administrat decât Bucureştiul în acest moment.

„Cu infinit mai puţine resurse decât Capitala, reuşim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiţii în infrastructură. Cât despre bugetul Ilfovului pe 2026, aştept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan. Cu cifre, cu argumente, susţin alocarea către Ilfov a 5% din IVG-ul încasat în Bucureşti. Am spus în mai multe rânduri că, până se va face reorganizarea administrativ-teritorială, accept oricând să facem un buget comun cu Bucureştiul pe care să-l distribuim apoi în mod egal pentru fiecare cetăţean din zona metropolitană. Dacă s-ar respecta această logică, bugetul CJ Ilfov ar creşte de minimum trei ori”, a mai explicat el.

Amintim că Vlad Gheorghe, consilierul premierului Ilie Bolojan, a propus organizarea unui referendum privind unirea Ilfovului cu Bucureştiul. Declarațiile au venit după ce preşedintele CJ Ilfov a spus că se va întâlni cu primarii din Ilfov pe tema unui referendum privind depozitarea deşeurilor din Bucureşti în Ilfov.

„Referendum în Ilfov? Da! Dar pentru a-l desfiinţa prin unirea cu Bucureştiul. Un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti şi crearea unui singur Bucuresti, cu o administraţie unică pentru tot arealul metropolitan”, a transmis consilierul prim-ministrului pe pagina de Facebook.

