Live TV

Hubert Thuma, despre referendumul pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul: „Un individ căruia i-au spus să meargă acasă”

Data publicării:
hubert thuma la birou
Hubert Thuma. Foto: Inquam Photos / George Călin

Hubert Thuma a comentat propunerea lui Vlad Gheorghe privind organizarea unui referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Președintele Consiliului Județean Ilfov consideră drept „inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului Ilfov (în realitate, peste 1 milion)”.  

„Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declaraţiile subordonatului său la adresa administraţiei liberale din Ilfov şi dacă este de acord cu această poziţionare. Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului Ilfov (în realitate, peste 1 milion)”, a scris Thuma pe Facebook.

Potrivit spuselor sale, consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească oamenii pregătiţi.

„Aş putea şi eu să postez 100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă şi canalizare. Dar eu doresc colaborare şi rezolvarea reală a problemelor. Şi, din nou, vorbim de un dialog la care nu ar trebui să aibă acces diverşi consilieri fără expertiză. Vorbeşte despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetăţenii care nu l-au votat, dar şi foştii lui colegi de partid care au răsuflat uşuraţi când l-au văzut plecat”, a mai afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov.

Hubert Thuma susține că o realitate incontestabilă ţine de faptul că judeţul Ilfov este mai bine administrat decât Bucureştiul în acest moment. 

„Cu infinit mai puţine resurse decât Capitala, reuşim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiţii în infrastructură. Cât despre bugetul Ilfovului pe 2026, aştept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan. Cu cifre, cu argumente, susţin alocarea către Ilfov a 5% din IVG-ul încasat în Bucureşti. Am spus în mai multe rânduri că, până se va face reorganizarea administrativ-teritorială, accept oricând să facem un buget comun cu Bucureştiul pe care să-l distribuim apoi în mod egal pentru fiecare cetăţean din zona metropolitană. Dacă s-ar respecta această logică, bugetul CJ Ilfov ar creşte de minimum trei ori”, a mai explicat el. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Amintim că Vlad Gheorghe, consilierul premierului Ilie Bolojan, a propus organizarea unui referendum privind unirea Ilfovului cu Bucureştiul. Declarațiile au venit după ce preşedintele CJ Ilfov a spus că se va întâlni cu primarii din Ilfov pe tema unui referendum privind depozitarea deşeurilor din Bucureşti în Ilfov.

„Referendum în Ilfov? Da! Dar pentru a-l desfiinţa prin unirea cu Bucureştiul. Un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti şi crearea unui singur Bucuresti, cu o administraţie unică pentru tot arealul metropolitan”, a transmis consilierul prim-ministrului pe pagina de Facebook.

Citește și:

Tensiunile din PNL iau amploare. Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov: „Nu pot să tac după ultimele declaraţii ale primarului general”

Abrudean: „Nu ştiu cum putem cuantifica această userizare a lui Ilie Bolojan”. Mesaj pentru vocile critice din PNL

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
5
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
Digi Sport
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vlad gheorghe 3
Referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Vlad Gheorghe: „Ar dispărea baronii locali care ameninţă cu tupeu fantastic”
Bucharest City Hall
Scandal în CGMB: Daniel Băluță anunță intrarea în grevă a consilierilor PSD și-l numește „grof” pe Ciprian Ciucu. Replica primarului
politist
Amenzi de 44.000 de lei date luni în centrul Bucureştiului pentru agenţii economici şi asociaţiile de proprietari care nu au deszăpezit
medic blurat
Corpul de control, verificări la Spitalul Elias după ce un medic s-a filmat după o operație la privat, în timpul programului de la stat
masina a jandarmeriei
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
Recomandările redacţiei
llansator-mobil-rachete-antinava
Pregătiri de război: Iranul negociază cu China achiziționarea de...
Silhouette profile of former U.S. President Donald Trump positioned on the left against a full-frame, waving Iranian flag, representing geopolitics, i
Reacție dură de la Teheran: Trump, comparat cu nazistul Joseph...
medici in sala de operatie
Anchetă extinsă la Spitalul Elias din Capitală: mai mulți medici...
Avion F-16
Tragedie în Turcia: un avion de luptă F-16 al armatei s-a prăbușit...
Ultimele știri
Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece”
Interviul pentru șefia DIICOT. Ioana Albani: „Alte state sunt capabile să vadă cât costă piața drogurilor”
Departamentul de Justiție al SUA a ascuns și a șters unele documente despre Donald Trump din dosarele Epstein
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Șoc în fotbalul românesc: patronul echipei, reținut de poliție! Percheziții în București și alte 6 județe...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce s-a întâmplat în Congresul SUA, după ce imaginile neverosimile cu Donald Trump au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Fiica lui Martin Short, găsită moartă în locuința sa. Katherine s-ar fi sinucis, potrivit anchetatorilor...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...