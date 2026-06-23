Live TV

Hubert Thuma, prima reacție după ce a fost dat afară din PNL: „Epurarea” va slăbi partidul. Atac la Bolojan și comentarii privind PSD

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Hubert Thuma. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Șeful PNL Ilfov și al Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunță, într-o postare pe Facebook, că va contesta excluderea sa din PNL și îl atacă pe președintele PNL Ilie Bolojan, despre care spune că a ocupat în cariera sa mai multe funcții prin numire, nu ales. „Omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face”, spune Thuma. El mai spune spune că „după această epurare, PNL, cel mai puternic partid de dreapta din România, ajunge să conteze la fel de puțin ca USR. De la 15%, la 10%”.

Hubert Thuma a publicat o reacție pe pagina sa de Facebook, intitulată „Epurarea”, după ce conducerea PNL s-a reunit în ședință de la ora 18:00, pentru a decide excluderea membrilor care au votat cabinetul Veștea.

„Epurările politice din timpul comunismului au fost un coșmar pe care România l-a plătit cu decenii de suferință. S-a terminat totul în decembrie '89, iar imediat după, un mare om politic a exprimat chintesența democrației prin următoarea frază „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine”. Cineva ar trebui să-i spună domnului Bolojan că acel regim a picat pentru că ce numește el reformă seamănă surprinzător de mult cu frica”, scrie Thuma.

„Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin.
Acum, omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face.
Domnul Ilie Bolojan se crede în distopiile lui Orwell și are impresia că unii sunt mai egali decât alții, iar diferența de opinie este o crimă care se pedepsește.
Se înșală. Și o să afle”, mai spune președintele CJ Ilfov.

Hubert Thuma arată că va contesta decizia conducerii centrale a PNL.

„Statutul PNL e clar: Ca președinte de filială, demisia se solicită de Biroul Politic Județean Ilfov. Azi, în PNL Ilfov, am susținerea fiecăruia dintre colegii cu care am construit această filială. De aceea nu am demisionat și nu o voi face. Voi folosi toate căile legale pentru a împiedica un abuz să se îmbrace în procedură.”

El avertizează că PNL va ieși slăbit după excluderi.

„Iar pentru cine ține socoteala: După această epurare, PNL, cel mai puternic partid de dreapta din România, ajunge să conteze la fel de puțin ca USR. De la 15%, la 10%
Ăsta e prețul „reformei": Un PNL mai mic, mai slab, și mai singur, dar mai ascultător.”

Thuma se arată contrariat de anunțul PNL de marți, după consultările de la Cotroceni, privind susținerea de către liberali a unui guvern minoritar PSD.

„Eu nu am intrat în politică pentru jocuri. Am intrat pentru reprezentare. Sunt aici pentru cei 32 de primari (din cei 40 din județul Ilfov) cu care am mers din ușă în ușă în campanie și pentru comunitățile din Ilfov cărora le-am câștigat încrederea împreună. Ei m-au ales. Ei mă țin aici. Și pentru ei rămân și lupt.
PS: O ultimă observație, am fost dați afară din PNL pentru că, chipurile, eram prea apropiați de PSD. Între timp, domnul Bolojan declară azi, după consultările de la Cotroceni, că ar susține un guvern minoritar construit în jurul PSD.
Colegii mei au susținut un guvern condus de un premier PNL, până mai ieri, al doilea om din partid.
Deci întrebarea e simplă: Cine sunt, de fapt, psd-iștii din PNL?”, încheie Hubert Thuma.

Citește și:

Conducerea PNL a stabilit lista „puciștilor” care vor fi excluși azi: 16 parlamentari, 3 șefi de CJ și un eurodeputat

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-06-22-9852
1
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Nicușor Dan.
3
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
KIng Charles
4
Regele Charles va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face...
becali
5
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”
Digi Sport
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conducerea PNL a stabilit lista „puciștilor” care vor fi excluși azi: 16 parlamentari, 3 șefi de CJ și un eurodeputat
dan motreanu ilie bolojan robert sighiartau
Motreanu: Putem vota un guvern minoritar PSD. Dacă nu vor guvernarea, PNL va forma un cabinet minoritar cu USR şi UDMR
Radu Miruță.
Radu Miruță (USR) vrea să bage PSD în carantină și arată că se poate guverna și fără AUR
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, după consultările cu Nicușor Dan: Formula propusă este fie un guvern minoritar PSD, fie unul în jurul PNL-USR-UDMR
Alexandru Muraru la o ședință.
Condițiile PNL pentru a vota un nou Guvern. Muraru: „Fără trădători, plagiatori sau condamnați penal”
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONSULTARI_AUR_36_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Culisele discuțiilor de la Cotroceni: George Simion a cerut...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI - 23 IUN 2026
Nicușor Dan, consultări-fulger la Cotroceni: propunerile partidelor...
Vladimir Putin.
Putin acuză NATO că se pregătește de război cu Rusia și amenință cu...
Digital Euro Illustration
„O zi istorică pentru Europa”: Parlamentul European susține Euro...
Ultimele știri
Vremea extremă lovește România: străzi inundate, copaci căzuți și gospodării sub ape. Peste 2.800 de oameni au rămas fără curent
Sânziene 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri. De ce se pune busuioc sub pernă în noaptea de 23 spre 24 iunie
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026. De ce este sărbătoarea din 24 iunie una dintre cele mai importante din calendarul ortodox
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A renunțat la cariera de inginer după un mesaj de la un străin: "M-am întrebat ce fac, de fapt, cu viața...
Cancan
Toto Dumitrescu, INTERNAT la Obregia! Poliția a intervenit de urgență
Fanatik.ro
FCSB l-a luat pe fiul fostului jucător de la AC Milan: „E ofensiv, ca orice brazilian! Florin Cernat l-a...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
De ce și-a petrecut Adrian Mutu vacanța în Republica Dominicană. Cele două persoane care l-au făcut pe...
Adevărul
Miza controlului în Donbas: Rusia își concentrează forțele în jurul unui nod strategic
Playtech
Mulți români fac această greșeală la ATM în Grecia. Pot pierde zeci de euro la o singură retragere
Digi FM
Scandal la Evaluarea Națională 2026. Profesorii acuză că au fost ținuți până la opt ore în școli din cauza...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a reacționat, după suspendarea de 4 ani primită de la ITIA de colega sa din circuitul WTA
Pro FM
"M-a înjurat în nemțește crezând că nu mă prind". Ce a pățit Andreea Bănică pe Aeroportul Otopeni înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Angelina Jolie, dezvăluiri rare despre ultimii ani: „Într-un fel, viața m-a frânt puțin!” Cum a schimbat-o...
Adevarul
Premierul maghiar Péter Magyar lansează „Operațiunea Purgatoriu” pentru eliminarea „mafiei lui Viktor Orbán“
Newsweek
Pensionar cu 7 ani la grupa a II-a, pensie de doar 1.700 lei. Câți ani a muncit în total? Cum a pierdut bani?
Digi FM
„A fost ciudat să am Hollywoodul în salonul de spital”. Angelina Jolie, față în față cu una dintre cele mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce șoferii nu au rău de mașină. Organismul folosește simultan informații din mai multe surse
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Tom Hanks rupe tăcerea la 26 de ani de la „Naufragiatul”. Scena pe care refuză să o privească și astăzi: „Mă...
UTV
Cabral a vorbit despre viața după divorțul de Andreea Ibacka. „Stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva...