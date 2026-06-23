Hubert Thuma, prima reacție după ce a fost dat afară din PNL: „Epurarea” va slăbi partidul. Atac la Bolojan și comentarii privind PSD

Șeful PNL Ilfov și al Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunță, într-o postare pe Facebook, că va contesta excluderea sa din PNL și îl atacă pe președintele PNL Ilie Bolojan, despre care spune că a ocupat în cariera sa mai multe funcții prin numire, nu ales. „Omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face”, spune Thuma. El mai spune spune că „după această epurare, PNL, cel mai puternic partid de dreapta din România, ajunge să conteze la fel de puțin ca USR. De la 15%, la 10%”.

Hubert Thuma a publicat o reacție pe pagina sa de Facebook, intitulată „Epurarea”, după ce conducerea PNL s-a reunit în ședință de la ora 18:00, pentru a decide excluderea membrilor care au votat cabinetul Veștea.

„Epurările politice din timpul comunismului au fost un coșmar pe care România l-a plătit cu decenii de suferință. S-a terminat totul în decembrie '89, iar imediat după, un mare om politic a exprimat chintesența democrației prin următoarea frază „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine”. Cineva ar trebui să-i spună domnului Bolojan că acel regim a picat pentru că ce numește el reformă seamănă surprinzător de mult cu frica”, scrie Thuma.

„Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin.

Acum, omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face.

Domnul Ilie Bolojan se crede în distopiile lui Orwell și are impresia că unii sunt mai egali decât alții, iar diferența de opinie este o crimă care se pedepsește.

Se înșală. Și o să afle”, mai spune președintele CJ Ilfov.

Hubert Thuma arată că va contesta decizia conducerii centrale a PNL.

„Statutul PNL e clar: Ca președinte de filială, demisia se solicită de Biroul Politic Județean Ilfov. Azi, în PNL Ilfov, am susținerea fiecăruia dintre colegii cu care am construit această filială. De aceea nu am demisionat și nu o voi face. Voi folosi toate căile legale pentru a împiedica un abuz să se îmbrace în procedură.”

El avertizează că PNL va ieși slăbit după excluderi.

„Iar pentru cine ține socoteala: După această epurare, PNL, cel mai puternic partid de dreapta din România, ajunge să conteze la fel de puțin ca USR. De la 15%, la 10%

Ăsta e prețul „reformei": Un PNL mai mic, mai slab, și mai singur, dar mai ascultător.”

Thuma se arată contrariat de anunțul PNL de marți, după consultările de la Cotroceni, privind susținerea de către liberali a unui guvern minoritar PSD.

„Eu nu am intrat în politică pentru jocuri. Am intrat pentru reprezentare. Sunt aici pentru cei 32 de primari (din cei 40 din județul Ilfov) cu care am mers din ușă în ușă în campanie și pentru comunitățile din Ilfov cărora le-am câștigat încrederea împreună. Ei m-au ales. Ei mă țin aici. Și pentru ei rămân și lupt.

PS: O ultimă observație, am fost dați afară din PNL pentru că, chipurile, eram prea apropiați de PSD. Între timp, domnul Bolojan declară azi, după consultările de la Cotroceni, că ar susține un guvern minoritar construit în jurul PSD.

Colegii mei au susținut un guvern condus de un premier PNL, până mai ieri, al doilea om din partid.

Deci întrebarea e simplă: Cine sunt, de fapt, psd-iștii din PNL?”, încheie Hubert Thuma.

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Editor : B.E.