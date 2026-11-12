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Hubert Thuma, șeful CJ Ilfov: PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus

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Hubert Thuma. Foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu
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Din articol
„Ilfovul a spus astăzi ce avea de spus. Aştept să aud şi celelalte judeţe”

Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, unul dintre contestatarii actualei conduceri a PNL, transmite joi, după discuţii cu primarii liberali din Ilfov, că PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus, iar când vor ajunge la congres, de data aceasta să fie un congres al partidului cu delegaţi aleşi în filiale, primari, membri care au muncit ani de zile pentru partid şi nu cu angajaţi aduşi din companii de stat.

„Am adunat astăzi, la Biroul Politic Judeţean, toţi primarii PNL din Ilfov. I-am ascultat pe fiecare. Fără excepţie. Nu a fost o şedinţă de bifat. Au vorbit oameni care au bătut la fiecare uşă, din comună în comună şi din oraş în oraş, care au adus voturi reale şi care stau zilnic faţă în faţă cu problemele oamenilor. Au spus deschis ce merge şi, mai ales, ce nu mai merge în partid. La noi, deciziile se iau prin consultare. Nu prin anunţ, nu prin comunicat venit de la centru. Concluzia a fost una singură, votată în unanimitate: PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus”, a scris Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, pe Facebook. 

Thuma arată că „în partid nu se reconstruieşte de sus în jos şi nu se reformează din birouri şi nici prin preşedinţi interimari care au primit funcţia printr-o semnătură, nu printr-un vot, ci se reformează din filiale, din primării, de la oamenii care îşi pun în fiecare zi numele şi obrazul în faţa cetăţenilor”. 

„De aceea, ordinea contează: întâi alegeri în fiecare filială, apoi la nivel naţional. Conducerea partidului trebuie să se sprijine pe ce votează membrii din teritoriu, nu membrii să afle de la centru pe cine au de ascultat. Iar când vom ajunge la congres, haideţi ca de data aceasta să fie un congres al partidului. Delegaţi aleşi în filiale, primari, aleşi locali, membri care au muncit ani de zile pentru PNL. Nu angajaţi aduşi din companii de stat şi nici oameni puşi acolo pentru că s-au aflat, la momentul potrivit, în preajma cui trebuia”, a mai spus Thuma, potrivit News.ro. 

Preşedintele CJ Ilfov precizează că „pentru unii, politica seamănă cu un meci de ping-pong: mingea sare de la un partid la altul, de la o funcţie la alta, şi se opreşte doar acolo unde găseşte un scaun liber”. 

„Ilfovul a spus astăzi ce avea de spus. Aştept să aud şi celelalte judeţe”

„Primarii din Ilfov nu joacă acest joc. Ei rămân, cu responsabilitate, acolo unde i-au pus oamenii şi dau socoteală pentru fiecare drum, fiecare şcoală, fiecare ţeavă de apă. Avem nevoie de o dezbatere adevărată despre cine suntem şi încotro mergem. Nu de o consultare de formă, făcută după ce decizia a fost deja luată. De aceea le cer colegilor mei, preşedinţi de organizaţii judeţene şi de consilii judeţene: adunaţi-vă primarii. Ascultaţi-i. Ei au făcut munca grea şi ei ştiu ce simte ţara cu mult înaintea oricărui sondaj. Dacă PNL vrea o direcţie, ea începe de la ei, nu de la cei care s-au trezit peste noapte cu o funcţie şi cred că asta le dă dreptul să decidă pentru toţi”, mai declară Hubert Thuma.

„Ilfovul a spus astăzi ce avea de spus. Aştept să aud şi celelalte judeţe”, adaugă el.

Preşedintele CJ Ilfov vine şi cu o întrebare de final: „Dacă suntem atât de convinşi că direcţia e bună, de ce ne-ar fi teamă de un vot în propriul partid?”

În 23 iunie, liberalii au anunţat că nu au fost prelungite mandatele de conducere pentru 12 filiale, între acestea fiind Argeş, condusă de Alina Gorghiu, şi Ilfov, condusă de Hubert Thuma.

În plus, liberalii anunţau că au demarat procedurile de excludere din partid a fostului premier desemnat Adrian Veştea şi a celor care l-au susţinut, dar acestea vor fi finalizate doar după ce noul Statut va fi înregistrat la Tribunal.

Editor : Liviu Cojan

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