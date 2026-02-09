Hubert Thuma spune că în vara lui 2024 i-a propus lui Ilie Bolojan să candideze la Preşedinţie. „Răspunsul lui m-a șocat”

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a afirmat că i-a propus preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, în 2024, să candideze la Preşedinţia României în locul lui Nicolae Ciucă, fostul preşedinte al PNL, deoarece sondajele arătau că acesta nu avea şanse să câştige.

Thuma a precizat că Bolojan a refuzat atunci şi a recomandat liberalilor să se gândească dacă Mircea Geoană, fostul preşedinte PSD şi Elena Lasconi, candidatul USR la alegerile prezidenţiale din 2024, nu ar fi candidaţi buni pe care PNL să îi susţină, scrie News.ro.



„În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidenţiale, domnul preşedinte de pe atunci Nicolae Ciucă ne spusese în două sau în trei rânduri că dânsul nu doreşte să candideze la Preşedinţia României. Şi ne-a spus că dacă găsim un lider care este dispus să-şi asume această candidatură dânsul face pasul lateral şi îl sprijină. M-am întâlnit atunci cu domnul Ilie Bolojan, împreună cu doi colegi liberali importanţi, prieteni cu domnia sa. Şi i-am propus domnului Bolojan să candideze la Preşedinţia României. Aveam sondajele, sondajele ne arătau că nu avem şanse să câştigăm cu Nicolae Ciucă, un om deosebit, un om extrem de decent, dar care nu trecea acest test greu. Nu putea să treacă din varii motive. Domnul Bolojan ne-a refuzat”, a declarat Hubert Thuma, duminică, la Antena 3 CNN.

El a fost întrebat de ce opţiunea sa în 2024 a fost Ilie Bolojan.

„Pentru că am avut tot timpul o părere bună despre Ilie Bolojan. Era un administrator bun, era un om echilibrat, părea cel puţin atunci un om foarte echilibrat, reuşise să facă foarte multe lucruri frumoase la Oradea şi ca şi ceilalţi colegi din Partidul Naţional Liberal credeam în el”, a transmis preşedintele CJ Ilfov.

Thuma a mai afirmat că Bolojan a propus atunci ca PNL să îl susţină pe Mircea Geoană sau pe Elena Lasconi.

„Primul şoc mi l-a dat chiar atunci. Nu faptul că a refuzat m-a deranjat. Faptul că a venit cu două alternative. Ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi n-ar fi candidaţii buni pe care Partidul Naţional Liberal să-i susţină. Pentru mine a fost un şoc pentru că eu n-am fost în niciun alt partid în afară de Partidul Naţional Liberal. Nu mi-aş fi putut imagina niciodată să susţin un alt candidat decât un candidat din partea Partidului Naţional Liberal”, a explicat Thuma.

El a mai fost întrebat ce semnificaţie au acum cele două propuneri făcute de Ilie Bolojan.

„Legat de Geoană pot să vă spun doar că mi se pare acum hilar să fiu eu PSD-istul din partid când văd că domnul Bolojan în 2024 a venit cu varianta Geoană, fost preşedinte al Partidului Social Democrat. Legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu USR-izarea pe care o văd eu acum, cu tentativa de USR-izare pe care o văd eu acum în interiorul Partidului Naţional Liberal”, a mai declarat Hubert Thuma.

Editor : Sebastian Eduard