Live TV

Hubert Thuma spune că în vara lui 2024 i-a propus lui Ilie Bolojan să candideze la Preşedinţie. „Răspunsul lui m-a șocat”

Data actualizării: Data publicării:
hubert thuma ilie bolojan
Foto: Inquam Photos

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a afirmat că i-a propus preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, în 2024, să candideze la Preşedinţia României în locul lui Nicolae Ciucă, fostul preşedinte al PNL, deoarece sondajele arătau că acesta nu avea şanse să câştige.

Thuma a precizat că Bolojan a refuzat atunci şi a recomandat liberalilor să se gândească dacă Mircea Geoană, fostul preşedinte PSD şi Elena Lasconi, candidatul USR la alegerile prezidenţiale din 2024, nu ar fi candidaţi buni pe care PNL să îi susţină, scrie News.ro.

„În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidenţiale, domnul preşedinte de pe atunci Nicolae Ciucă ne spusese în două sau în trei rânduri că dânsul nu doreşte să candideze la Preşedinţia României. Şi ne-a spus că dacă găsim un lider care este dispus să-şi asume această candidatură dânsul face pasul lateral şi îl sprijină. M-am întâlnit atunci cu domnul Ilie Bolojan, împreună cu doi colegi liberali importanţi, prieteni cu domnia sa. Şi i-am propus domnului Bolojan să candideze la Preşedinţia României. Aveam sondajele, sondajele ne arătau că nu avem şanse să câştigăm cu Nicolae Ciucă, un om deosebit, un om extrem de decent, dar care nu trecea acest test greu. Nu putea să treacă din varii motive. Domnul Bolojan ne-a refuzat”, a declarat Hubert Thuma, duminică, la Antena 3 CNN.

El a fost întrebat de ce opţiunea sa în 2024 a fost Ilie Bolojan.

„Pentru că am avut tot timpul o părere bună despre Ilie Bolojan. Era un administrator bun, era un om echilibrat, părea cel puţin atunci un om foarte echilibrat, reuşise să facă foarte multe lucruri frumoase la Oradea şi ca şi ceilalţi colegi din Partidul Naţional Liberal credeam în el”, a transmis preşedintele CJ Ilfov.

Thuma a mai afirmat că Bolojan a propus atunci ca PNL să îl susţină pe Mircea Geoană sau pe Elena Lasconi.

„Primul şoc mi l-a dat chiar atunci. Nu faptul că a refuzat m-a deranjat. Faptul că a venit cu două alternative. Ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi n-ar fi candidaţii buni pe care Partidul Naţional Liberal să-i susţină. Pentru mine a fost un şoc pentru că eu n-am fost în niciun alt partid în afară de Partidul Naţional Liberal. Nu mi-aş fi putut imagina niciodată să susţin un alt candidat decât un candidat din partea Partidului Naţional Liberal”, a explicat Thuma.

El a mai fost întrebat ce semnificaţie au acum cele două propuneri făcute de Ilie Bolojan.

„Legat de Geoană pot să vă spun doar că mi se pare acum hilar să fiu eu PSD-istul din partid când văd că domnul Bolojan în 2024 a venit cu varianta Geoană, fost preşedinte al Partidului Social Democrat. Legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu USR-izarea pe care o văd eu acum, cu tentativa de USR-izare pe care o văd eu acum în interiorul Partidului Naţional Liberal”, a mai declarat Hubert Thuma.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
1
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
2
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
5
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Digi Sport
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan vine azi la Digi24
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Trei moțiuni simple într-o singură zi: ce miniștri sunt contestați de opoziție
hubert thuma ilie bolojan
Hubert Thuma îi reproșează lui Bolojan „USR-izarea PNL”. „Sunt mai mulţi de la USR şi REPER la cabinetul premierului decât de la PNL”
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
Constantin Toma, despre imaginea politicienilor: „Ne ducem în cap toate partidele de Coaliție; N-am simțit niciodată atâta ură”
Constantin Toma FOTO Captura Video
Primarul Buzăului, Constantin Toma: Partidul meu face un joc periculos. Amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare sunt fără motiv
Recomandările redacţiei
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024-1
Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete a fost...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la...
lei masina de numarat bani ron
Ce ar însemna o recesiune tehnică pentru România. „Creșterea PIB-ului...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de...
Ultimele știri
Ministrul Finanţelor anunță că dobânzile la împrumuturile în lei şi euro au scăzut: „O nouă veste bună pentru România”
Schimbările fiscale din România împing antreprenorii spre offshore și piețe externe. „Deciziile grăbite pot aduce costuri mai mari”
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Solista ale cărei fiice suferă de o boală rară dă totul pentru ele: "Ni s-a spus că s-ar putea să nu trăiască...
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Cum au apărut Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026. Imaginile fac înconjurul lumii
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Cutremurător! Cristiano Bergodi a început să plângă în direct vorbind despre mama și tatăl său: „Am ajuns...
Adevărul
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Pro FM
Cât câștigă Bad Bunny din muzică. Detalii despre averea superstarului latino
Film Now
Chris Hemsworth și Elsa Pataky, despre decizia de a-și crește copiii departe de agitația de la Hollywood...
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%?Ministrul muncii aduce o veste bună pensionarilor
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Kevin Costner, comentariu rar despre cei șapte copii ai săi. „Vreau să rămân așa pentru ei”. Starul...
UTV
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-un omagiu pentru Puerto Rico. Donald Trump a spus că show-ul a...