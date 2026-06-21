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Hubert Thuma: „USR-izarea PNL e un proces care primește astăzi o organigramă”. Critici dure pentru echipa Bolojan

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Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Hubert Thuma, unul dintre principalii contestatari ai președintelui PNL Ilie Bolojan din rândul liberalilor, a declarat, într-un mesaj pe rețelele sociale, că „USR-izarea PNL e un proces”, care astăzi, la Congresul Extraordinar al partidului, „primește o organigramă” prin moțiunea „Modernizare cu Rădăcini” a premierului.

Azi, la congres, Ilie Bolojan candidează la șefia PNL cu o moțiune intitulată „Modernizare cu Rădăcini”. Rădăcinile, în cazul de față, lipsesc cu desăvârșire.

Unii dintre noi au spus-o de luni de zile: USR-izarea PNL nu este o simpă acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă”, a afirmat Hubert Thuma.

Președintele PNL Ilfov a criticat propunerea ca Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru să facă parte din conducerea partidului.

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„O conducere construită cu oameni care au descoperit că sunt liberali în această săptămână. Printre ei, Dragoș Pîslaru, care în decembrie 2024 obținea 1% ca lider de partid, își asuma eșecul și promitea un pas în spate. Pasul în spate pare că îl aduce direct în conducerea PNL.

Între timp, cei 12 președinți de consilii județene, cei 1.150 de primari, zecile de mii de aleși locali care au construit acest partid județ cu județ, sat cu sat — sunt spectatori. Oameni care au bătut la uși, care au câștigat voturi pentru PNL când nu era ușor, care au ținut partidul în viață în teritoriu, află azi că locul lor în conducere a fost ocupat de cineva care săptămâna trecută era în alt partid. Sau în niciunul.

Domnul Bolojan a decis că munca voastră de zeci de ani în PNL valorează mai puțin decât o cerere de înscriere depusă săptămâna trecută. PNL nu e o platformă de reinserție politică pentru proiecte eșuate în altă parte. E un partid cu 150 de ani de istorie. Iar istoria asta nu se rescrie într-un congres.”, a mai spus Hubert Thuma.

Liberalul a conchis, întrebând „când își vor da seama membrii PNL că ceea ce se construiește azi în numele lor nu mai seamănă cu partidul pentru care au votat?”

Editor : Ș.R.

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