Hubert Thuma vrea reîntoarcerea la masa negocierilor cu PSD: „PNL merge pe o politică de izolare” (stenograme)

Președintele Consiliului Județean Ilfov și unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL, Hubert Thuma, ar vrea o reconciliere între liberali și social democrați. Acesta le-a transmis colegilor de partid, în ședința de marți, că partidul merge pe o politică de izolare, inclusiv față de președintele Nicușor Dan.

Potrivit stenogramelor obținute de Digi24, Hubert Thuma a cerut în timpul ședinței renegocierea protocolului cu PSD:

„Nu cred că problema este să facem un Guvern minoritar, eu cred că suntem destul de maturi și trebuie să ajungem la o înțelegere că acest Guvern trebuie să funcționeze. Premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD. Cred că premierul are capacitatea de a se reconcilia cu cei de la PSD, asta este părerea mea”.

„Vă susținem, dar suntem îngrijorați”

Liderul din Ilfov i-a transmis premierului că 80% dintre cetățeni spun că țara merge într-o direcți greșită, mesaj folosit în ultima perioadă și de liderii PSD pentru a justifica schimbarea lui Bolojan:

„Adevăr dureros pentru PNL. Ați fost la o ședință a organizației București și v-a întrebat un coleg cum reușiți să faceți față atacurilor. Și ați spus că, atunci când te înjură unii, este o binecuvântare.

80% din România spune că mergem într-o direcție greșită. Vă susținem, dar suntem îngrijorați.

„Care e relația cu președintele României?”

Care este relația dumneavoastră cu președintele României? Colegi de-ai noștri îl atacă constant în ultima perioadă, spunând că nu este asumat, că nu își asumă relația cu noi, cu dumneavoastră. Cum am ajuns aici? El v-a desemnat să fiți prim-ministru al României”.

Hubert Thuma a vorbit despre decizia premierului de a crește TVA-ul „cu toate că Nicușor Dan ne-a rugat să nu facem asta”.

„PNL merge pe o politică de izolare, la fel ca PD pe vremea când Traian Băsescu era președinte. După izolarea din 2009, în 2012 am ajuns la 12%. Dacă și noi continuăm această izolare, unde ajungem? (...)

Acest partid a supraviețuit 150 de ani și niciodată nu am încercat să ne oprim, să ne închidem sau să discutăm despre o singură persoană. Nu mă refer la dumneavoastră”, a mai spus acesta.

Tot în timpul ședinței, Thuma a criticat și „hulirea” primarilor:

„PNL încearcă să recupereze electorat din urbanul mare. În 2024, la locale, cu 1.550 de primari — pe care noi îi hulim — PNL a luat 27–28%. Noi vrem electorat de la USR, care a luat 8%? Neglijăm 27% și vrem cei 8%?”

