Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat într-un interviu pentru Digi24 că există deja peste 400 de amendamente aduse la Legile Educației și că nu va exista niciodată un consens pe un proiect atât de important, un motiv pentru care ar fi fost mai bună varianta asumării răspunderii.

"Varianta Guvernului este suficient de clară, cu mici nuanțe pe aici, pe acolo. Din punctul nostru de vedere poate fi susținută. Problema nu este la noi, ci la acele amendamente care au fost depuse și unde există o viziune cu totul diferită de cea a Guvernului. Niciodată nu o să ai consens pe Legile Educației. Asta este clar. Sunt peste 700 de pagini, peste 400 de amendamente. Nu ai cum să susții 400 de amendamente pentru că asta înseamnă că nu o să ai concepția inițială", a spus Kelemen Hunor.

Președintele UDMR spune că a mai trecut prin aceeași situație în 2010.

"Eu de ce am spus să mergem cu asumarea. Eu nu am spus doar ca să mă aflu în treabă. Eu am văzut acest film în 2010 - 2011, când am început dezbaterile în Parlament pe Legea Funeriu și nu am putut finaliza pentru că în Parlament s-ar fi schimbat concepția inițială de tot. Că e bună sau că nu e bună concepția, e o altă discuție. Și atunci ne-am întors în Guvern și ne-am asumat Legea Educației în 2011", a spus Keleme Hunor.

Acesta s-a arătat convins că situația din 2010 se va repeta.

"De ce am spus să mergem prin asumare. Pentru că știam că se va repeta filmul din 2011. Nu are cum să nu se repete. Pentru că este un subiect exterm, extrem de important și nu vei găsi consens. Aici, cineva trebuie să spună: domnule, aici vrem să ajungem, pentru a ajunge aici, trebuie să parcurgem acest drum. Altfel nu o să meargă. Ideea cu asumarea este că dacă am stabilit o filosofie pentru cele două legi, atunci haideți să încercăm să nu schimbăm pe parcurs. S-ar putea să ne trezim că toate amendamentele sunt respinse. Dar totuși, cei care au depus atâtea amendamente, nu o să renunțe foarte ușor la aceste amendamente", a spus președintele UDMR.

