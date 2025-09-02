Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. Declarațiile premierului, în direct la Digi24.ro

Premierul Ilie Bolojan va susține azi o conferință de presă, la ora 10:00, prima după ce și-a amenințat partenerii de coaliție, atât în discuții interne, cât și în mesaje publice, că își dă demisia dacă nu primește sprijin în reducerea numărului de angajați în primării. Tot azi, șeful Executivului va participa, alături de ceilalți lideri ai coaliției, la o întrunire cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Conferința de presă a premierului are loc la ora 10:00, potrivit programului oficial comunicat de palatul Victoria. Ilie Bolojan va prezenta planul de reformă în administrația publică locală și va răspunde întrebărilor jurnaliștilor pe evoluțiile din ultimele zile și tensiunile provocate de pachetele de pachetele de măsuri fiscale.

Digi24.ro va transmite în direct declarațiile premierului.

Surse politice citate de Digi24 au dezvăluit că, în ședința Biroului Executiv de luni, premierul le-a vorbit liberalilor despre situația dificilă cu colegii de guvernare, spunând că pentru el este pur și simplu de neînțeles de ce unii dintre liderii Coaliției nu sunt de acord cu o reducere reală a numărului de angajați din primării cu 10%, în condițiile în care discuția inițială a fost de 20%, deci, de ce nu sunt de acord cu o reducere reală de jumătate din cât a fost discuția inițial inițială.

„Eu nu merg înainte dacă această păcăleală a oamenilor continuă”, a spus Ilie Bolojan, care a dat și exemple despre cum reprezentanții PSD au promis că taie posturi și apoi au băgat memorandumuri și au permis tot felul de excepții.

Tot surse politice au confirmat pentru Digi24 că premierul pare „neclintit” în decizia de a demisiona, în contextul tensiunilor și nemulțumirilor legate de reforma administrativă. În ședința de duminică a coaliției, Ilie Bolojan a spus că și-a asumat reforma administrației publice și că, dacă aceasta nu se va realiza, coaliția trebuie să își caute alt prim-ministru.

În cadrul ședinței PNL de luni, Bolojan și-a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, a declarat el, potrivit surselor Digi24.

