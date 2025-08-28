Live TV

Ilie Bolojan a anunțat când va avea loc rectificarea bugetară

Data publicării:
ilie bolojan la sedinta de guvern
Foto: gov.ro

Rectificarea bugetară se va face peste două săptămâni, cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie, a anunțat prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Trebuie să ne reducem cheltuielile, de aceea venim cu aceste pachete care vin şi reduc cheltuieli. De exemplu, în administraţia publică locală, dar trebuie să o facem exact după aceeaşi logică şi în administraţia centrală. Şi în ultimul rând, o provocare foarte mare este să ne prioritizăm şi să ne eşalonăm investiţiile. E foarte important să le ţinem, cât mai multe, (...) înseamnă condiţii de dezvoltare în viitor, dar ca să faci toate aceste lucruri, e o mare provocare şi pe lângă problemele pe care le avem, deci trebuie să mişcăm şi pe acest domeniu. Şi atunci foarte deschis, în concluzie, avem nevoie să venim cu o rectificare de buget. Această rectificare se va face peste două săptămâni, cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie, în aşa fel încât acolo unde este nevoie de bani suplimentari, să direcţionăm bani, iar acolo de unde putem face economii, să economisim bani”, a declarat Ilie Bolojan miercuri seară, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

Întrebat câţi bani lipsesc de la buget în momentul de faţă, premierul a răspuns că „trebuie să gestionăm câteva miliarde de lei în aşa fel încât să putem să trecem de această perioadă dificilă”.

„Acest an şi anul viitor sunt ani dificili din două motive. Pentru că în prima jumătate a acestui an nu am făcut practic nimic ca să corectăm deficitele. Am făcut doar la jumătatea anului, deci luna trecută. Şi efectele pe anul acesta nu se văd foarte mult, pentru că toate măsurile, unele intră de la 1 ianuarie, unele au intrat de la 1 august. Deci nu avem efecte foarte mari anul acesta. Dar avem presiunea de investiţii foarte mare. Şi vedeţi discuţiile în spaţiul public despre continuarea investiţiilor în toate localităţile din România”, a mai afirmat premierul Bolojan.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avion Iak-52
1
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
cseke attila face declaratii
2
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
soldat
4
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
Drona
5
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
Unic în lume! ”Bijuteria” de un miliard de euro e gata în proporție de 99,9% și au apărut imaginile cu ”cireașa de pe tort”
Digi Sport
Unic în lume! ”Bijuteria” de un miliard de euro e gata în proporție de 99,9% și au apărut imaginile cu ”cireașa de pe tort”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cabana romsilva
O nouă gaură în bugetul Romsilva: Cabane și pensiuni cu pierderi de...
Militar
Partenerii occidentali propun trei niveluri de apărare pentru Ucraina...
Ursula von der Leyen dă mâna cu Donald Trump la întâlnirea din Scoția
Donald Trump ar putea declanșa un „secol al umilinței” pentru Europa...
sorin grindeanu ofera un interviu digi24
Sorin Grindeanu nu vrea șefi din zona suveranistă la servicii: Asta...
Ultimele știri
Rusia a bombardat din nou Kievul: trei morți, printre care un copil. Valul de rachete și drone a provocat pagube majore
Kim Jong-un va fi prezent alături de Vladimir Putin și alți lideri la parada militară din China
Cozi uriașe la apă în Donbas. Șase orașe rămân fără alimentare, iar oamenii acuză autoritățile ruse că îi forțează să cumpere
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitate”
Ilie Bolojan
Bolojan: Lumea politică se asemănă cu cea din Justiţie. „Am făcut promisiuni pe care nu le-am respectat”
ilie bolojan guvern
Premierul Bolojan a avut o întrevedere cu reprezentantul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale
blojan moody
Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai Moody’s: România traversează o criză bugetară, ce poate fi depăşită prin măsuri coerente
sedinta de guvern ilie bolojan
Ce a decis Coaliția pentru reforma locală: modificări la păcănele și asistenții personali. Discuțiile pe Pachetul 2, reluate astăzi
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la...
Fanatik.ro
Politicianul cu Lamborghini a intermediat mita Nordis Sinaia. Scandal total pe 240.000€
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Gigi Becali s-a hotărât: pune pe masă pentru Louis Munteanu o sumă fără precedent în istoria SuperLigii
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
După CASS la pensie, o nouă lovitură. Care români nu mai sunt coasigurați de săptămâna viitoare?
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie