Ilie Bolojan a anunțat când va avea loc rectificarea bugetară

Rectificarea bugetară se va face peste două săptămâni, cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie, a anunțat prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Trebuie să ne reducem cheltuielile, de aceea venim cu aceste pachete care vin şi reduc cheltuieli. De exemplu, în administraţia publică locală, dar trebuie să o facem exact după aceeaşi logică şi în administraţia centrală. Şi în ultimul rând, o provocare foarte mare este să ne prioritizăm şi să ne eşalonăm investiţiile. E foarte important să le ţinem, cât mai multe, (...) înseamnă condiţii de dezvoltare în viitor, dar ca să faci toate aceste lucruri, e o mare provocare şi pe lângă problemele pe care le avem, deci trebuie să mişcăm şi pe acest domeniu. Şi atunci foarte deschis, în concluzie, avem nevoie să venim cu o rectificare de buget. Această rectificare se va face peste două săptămâni, cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie, în aşa fel încât acolo unde este nevoie de bani suplimentari, să direcţionăm bani, iar acolo de unde putem face economii, să economisim bani”, a declarat Ilie Bolojan miercuri seară, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

Întrebat câţi bani lipsesc de la buget în momentul de faţă, premierul a răspuns că „trebuie să gestionăm câteva miliarde de lei în aşa fel încât să putem să trecem de această perioadă dificilă”.

„Acest an şi anul viitor sunt ani dificili din două motive. Pentru că în prima jumătate a acestui an nu am făcut practic nimic ca să corectăm deficitele. Am făcut doar la jumătatea anului, deci luna trecută. Şi efectele pe anul acesta nu se văd foarte mult, pentru că toate măsurile, unele intră de la 1 ianuarie, unele au intrat de la 1 august. Deci nu avem efecte foarte mari anul acesta. Dar avem presiunea de investiţii foarte mare. Şi vedeţi discuţiile în spaţiul public despre continuarea investiţiilor în toate localităţile din România”, a mai afirmat premierul Bolojan.

Editor : B.P.