Ilie Bolojan a dezvăluit ce planuri are pentru PNL și dacă va candida la alegerile prezidențiale din 2030

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din 2030. Premierul interimar a respins această posibilitate în prezent și a spus că prioritatea sa este consolidarea Partidului Național Liberal și construirea unui „pol de modernizare” pentru România. El a subliniat că alegerile parlamentare din 2028 reprezintă un obiectiv politic important.

Bolojan a afirmat că își propune ca PNL să devină o alternativă politică serioasă și să vină cu soluții concrete pentru dezvoltarea țării. El a subliniat, totodată, importanța alegerilor parlamentare din 2028, pe care le consideră esențiale pentru orice proiect politic.

„Voi face tot ce ține de mine pentru ca Partidul Național Liberal să fie o alternativă serioasă. Să vină cu o ofertă politică și să construim un pol de modernizare pentru România. Aceasta este provocarea pe care o am și voi folosi experiența pe care am câștigat-o în toți acești ani pentru a veni cu soluții corecte pentru România, pentru a nu crea așteptări care nu pot fi onorate și pentru a veni cu lucruri care stau în picioare și care pot să creeze condiții pentru dezvoltare sau pentru prosperitate”, a declarat Ilie Bolojan, într-un interviu acordat duminică postului B1 TV.

Întrebat direct despre o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2030, premierul interimar a exclus această variantă în actualul context politic.

„Nu se pune problema unei astfel de candidaturi și până în 2030 avem 2028. Este un an foarte important pentru că avem alegeri parlamentare și, dacă vrei să faci ceva în România, ai nevoie de o forță puternică”, a afirmat Bolojan.

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