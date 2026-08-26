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Video Ilie Bolojan a discutat cu Cristina Trăilă, astăzi, după ce secretarul general adjunct al Guvernului a fost pus sub acuzare (surse)

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Cristina Trăilă și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos
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Premierul Ilie Bolojan a avut o discuție cu Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, în această dimineață, după ce, ieri, membra PNL a fost pusă sub acuzare de DNA pentru trafic de influență.

În urmă cu puțin timp s-ar fi încheiat discuțiile pe care premierul Ilie Bolojan spunea încă de aseară la Digi 24 că își dorește să le poarte în această dimineață cu Cristina Trăilă, transmite jurnalista Digi24 Andreea Dumitrescu.

Cristina Trăilă deține funcția de secretar general adjunct al Guvernului și încă de ieri, atât social-democrații, cât și cei de la AUR îi cereau premierului Ilie Bolojan să o demită pe Cristina Trăilă, în contextul în care aceasta este urmărită penal pentru o întâlnire care a avut loc chiar în biroul lui Ilie Bolojan. Ea este acuzată de complicitate la trafic de influență, pentru că s-ar fi implicat în sprijinirea unui om de afaceri, să obțină un dosar de despăgubire de trei milioane de euro și, totodată, să schimbe din funcție un director ANSVSA

În acest dosar, Cristina Trailă este acuzată de complicitate la trafic de influență, însă premierul Ilie Bolojan spunea că nu vrea să-și bazeze o decizie în privința acesteia, membră și în Partidul Național Liberal, doar pe comunicatul de presă de la DNA și doar pe discuții telefonice.

Prim-ministrul voia să primească explicații și de la Cristina Trăilă cu privire la implicarea sa în toată această chestiune care a avut ca element inclusiv o întâlnire a acestui om de afaceri cu premierul Ilie Golojan, în urma căreia, omul de afaceri nu a primit ceea ce și-ar fi dorit – nici dosarul de despăgubire și nici schimbarea directorului ANSVSA.

Editor : Ș.R.

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