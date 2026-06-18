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Ilie Bolojan a discutat cu preşedintele PPE Manfred Weber despre situaţia politică din România, fondurile europene şi reforme

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manfred wever si ilie bolojan
Manfred Weber și Ilie Bolojan. Foto: Facebook
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Premierul interimar Ilie Bolojan a avut, joi, o convorbire cu preşedintele PPE, Manfred Weber, el arătând că au discutat despre situaţia politică din România, despre fondurile europene şi despre reformele pe care trebuie să le facem în perioada următoare. Bolojan spune că „România are nevoie de continuarea reformelor, de creşterea competitivitatii şi de modernizare”.

„Astăzi am avut o discuţie bună cu preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Am discutat despre situaţia politică din România, despre fondurile europene şi despre reformele pe care trebuie să le facem în perioada următoare”, a scris premierul interimar Ilie Bolojan pe Facebook.

El arată că „România are nevoie de continuarea reformelor, de creşterea competitivitatii şi de modernizare”. 

„Sunt obiective pe care ni le-am asumat şi pentru care le vom susţine. I-am mulţumit pentru sprijinul acordat României şi pentru urările transmise înaintea Congresului PNL”, mai spune Ilie Bolojan. 

Editor : Liviu Cojan

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