Ilie Bolojan a stabilit atribuţiile Oanei Gheorghiu. Cu ce se va ocupa noua viceprim-ministră la Palatul Victoria

ili bolojan si oana gheorghiu la sedinta de guvern
Ilie Bolojan a stabilit atribuțiile Oanei Gheorghiu în cadrul guvernului.

Premierul Ilie Bolojan a semnat marți decizia prin care stabilește atribuţiile vicepremierului Oana Gheorghiu. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

Oana Gheorghiu se va ocupa de avizarea proiectelor elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din Programul de guvernare, doamna Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru, coordonează procesul de elaborare şi avizează proiectele de acte normative elaborate în domeniul reformei statului şi eficientizării activităţii instituţiilor publice”, se arată în decizia semnată de premierul Ilie Bolojan și publicată în Monitorul oficial.

Potrivit documentului, vicepremierul Oana Gheorghiu avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

„Oana Gheorghiu asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin această decizie”, se mai arată în document.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a depus pe 30 octombrie jurământul de învestitură în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni. Ea a ocupat postul rămas vacant în Guvernul Bolojan după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august.

