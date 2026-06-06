Ilie Bolojan a vizitat trei investiţii finanţate prin PNRR: Arată cum pot fi folosiţi banii europeni pentru dezvoltarea comunităţilor

Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat, sâmbătă, la Haţeg, trei investiţii finanţate prin PNRR, despre care spune că arată cum pot fi folosiţi banii europeni pentru dezvoltarea comunităţilor locale.

Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat la Haţeg trei investiţii finanţate prin PNRR, proiecte care arată cum pot fi folosiţi banii europeni pentru dezvoltarea comunităţilor locale.

„Am fost pe şantierele a două proiecte de locuinţe pentru tineri, construite la standarde moderne de eficienţă energetică, cu consum aproape zero de energie. Unul dintre proiecte este realizat în proporţie de aproximativ 75%, iar cel de-al doilea a ajuns deja la circa 90% execuţie. Tot la Haţeg am vizitat şi lucrările de renovare a clădirii Şcolii „Ovid Densuşianu”, unde investiţia este realizată în proporţie de aproximativ 90%”, precizează Ilie Bolojan.

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Premierul interimar mai afirmă că punerea în valoare a clădirilor de patrimoniu şi modernizarea infrastructurii şcolare sunt importante pentru comunitatea locală.

„Aceste investiţii înseamnă condiţii mai bune pentru tineri, pentru elevi şi pentru familiile din comunitate. Mulţumesc Primăriei Haţeg pentru derularea acestor proiecte. Am clarificat cu domnul primar şi condiţiile de recepţie ale investiţiilor, în aşa fel încât finalizarea proiectelor până la sfârşitul lunii august să fie realizată”, mai spune Bolojan.

Editor : Liviu Cojan