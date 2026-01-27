Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că nu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD, dar a precizat că acest scenariu nu este de dorit, fiind nevoie de stabilitate politică. Șeful Executivului a ținut să sublinieze totuși că dacă ar fi fost respectat protocolul de guvernare, multe reforme ar fi fost deja adoptate, făcând referire la opoziția social-democraților.

Întrebat într-un interviu la RFI dacă ar putea guverna mai eficient fără PSD, premierul Ilie Bolojan a declarat că „aritmetica parlamentară arată că dacă vrem o majoritate stabilă e nevoie de partidele care pot face majoritatea, adică partidele din coaliție. Aici nu e vorba de dorința de a fi într-o coaliție sau nu”. Totuși, șeful Executivului a vorbit și despre varianta unui guvern minoritar, fără social-democrați.

„Am mai ajuns la guverne minoritate în crize. Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri în perioada următoare, dar e de dorit să avem stabilitate politică. Am avut o întâlnire cu agenția de rating Fitch și o parte din indicatorii după care agențiile dau ratinguri este stabilitatea”, a declarat Bolojan, întrebat dacă există și varianta unui guvern minoritar.

Ulterior, premierul a revenit și a precizat: „Nu am vrut să spun că e o ipoteză de lucru, ci doar că dacă apar crize politice, guvernarea se poate face cu guvern minoritar. Nu încurajez această soluție.

Cu siguranță, dacă am fi respectat protocolul coaliției și programul de guvernare, multe măsuri care nu au fost adoptate ar fi fost deja adoptate”.

Întrebat despre atacurile venite dinspre liderii PSD care l-au numit recent „lăutar”, Ilie Bolojan a transmis:

„Nu e foarte comod să ai patru partide în coaliție, cu conflicte între ele, dintre care unele vor să joace și rolul Opoziției.

Eu am încercat să nu potențez aceste conflicte, să nu răspund cu aceeași monedă. Dar acest tip de colaborare în care există permanent critici nu cred că aduce nici un câștig”.

Editor : A.G.