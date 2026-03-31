Live TV

Ilie Bolojan a vorbit pentru presa franceză despre deficit și fragmentarea politică în România: „Menținerea stabilității, o prioritate”

Data publicării:
Ilie Bolojan.  Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, într-un interviu pentru cotidianul francez Le Figaro, despre situația financiară a României, care a alimentat votul antisistem, dar și despre fragmentarea partidelor în Legislativ. „Guvernăm deci cu o coaliție de patru partide. Nu e ușor”, a mai precizat Bolojan.

„Situația României și cea a Franței sunt destul de similare în anumite domenii”, le-a transmis premierul jurnaliștilor Le Figaro, precizând că ambele țări înregistrează deficite bugetare mari, dar au și o situație politică asemănătoare.

„Când am devenit prim-ministru, deficitul României era de 9,3 %, iar reducerea acestuia a fost o prioritate pentru mine. Dobânzile pe care trebuia să le plătim erau de asemenea unele ridicate, iar perspectivele de dezvoltare erau reduse.

A doua asemănare este legată de situația politică. Avem și noi o formă de coabitare. După alegerile din 2024, am avut un Parlament foarte fragmentat din punct de vedere politic: niciun partid nu are o pondere mai mare de 25 %. Guvernăm deci cu o coaliție de patru partide, atât de stânga cât și de dreapta. Nu este ușor să gestionăm această coaliție, iar menținerea stabilității guvernamentale a fost de asemenea o prioritate. Cu o anumită înțelepciune politică, am reușit să păstrăm această stabilitate”.

Situația economică a alimentat votul antisistem

Șeful Executivului a mai precizat că inflația uriașă a alimentat un vot antisistem puternic la ultimele rânduri de alegeri. 

„Electoratul avea o percepție de nedreptate acumulată și sentimentul că politicienii sunt rupți de nevoile reale ale românilor”, a mai declarat Bolojan.

Totodată, premierul a vorbit și despre reformele pe care le-a pus în practică Guvernul, precum sistemul de pensii din justiție.

„În România, magistrații puteau să iasă la pensie la vârsta de 50 de ani. Am corectat această situație. Am adoptat apoi un pachet de reforme în administrația publică, ceea ce înseamnă că am redus cheltuielile administrative.

Am dorit să schimbăm și modelul de dezvoltare economică. În acești ultimi ani, România a cunoscut un model de dezvoltare bazat pe dezvoltarea infrastructurii și pe creșterea salariilor, dar o parte din această dezvoltare se baza mai ales pe consum, ceea ce a contribuit la adâncirea deficitelor.

Dorim deci să trecem de la un model de creștere bazat pe consum la un model axat mai mult pe producție. (…) Un alt element important este absorbția fondurilor europene, precum și creșterea cheltuielilor de apărare”, a mai explicat Ilie Bolojan. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
nicusor dan inquam octav ganea
3
Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această...
parlament
4
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
viktor orban zambeste
5
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digi Sport
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, interviu pentru Le Figaro: Un divorț politic între UE și SUA ar fi o catastrofă pentru Occident
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Producție de drone în România: 16 companii ucrainene au ajuns la București pentru a negocia cu Guvernul. Întâlnirile programate (surse)
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul nu va mai fi la fel după 20 aprilie. Ce ne arată primele zile de când Grindeanu se sfătuiește public cu PSD-ul din țară
grindeanu bolojan
Grindeanu, după ce Bolojan a spus că e aroganță politică ce face PSD: „Un soi de decență n-ar strica. Să se abțină de la lecții!”
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
Nicușor Dan a cerut să vorbească cu Sorin Grindeanu. Șeful statului, cu ochii pe Coaliție: discuții separate și cu Bolojan (surse)
Recomandările redacţiei
Peter Szijjarto si serghei lavrov
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire...
Climate Iran Desalination
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Pete Hegseth: „Zilele următoare...
photo-collage.png - 2026-03-31T171200.031
„Ne îndreptăm spre o pace rușinoasă”. Bloggeri pro-Kremlin: armata...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 21 NOI 2024
Reducerea accizei la motorină ar putea fi adoptată în această...
Ultimele știri
Televizorul cu care poți vorbi și care îți face recomandări. „Entertainment Companion”, noua viziune Samsung
După ratarea calificării la Cupa Mondială, România joacă azi un amical cu Slovacia. Cine va sta pe bancă în locul lui Mircea Lucescu
Regele Charles va efectua prima vizită de stat în SUA, la finalul lui aprilie, în ciuda unor critici și a relației lui Trump cu Londra
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
Vedeta din România care a șocat pe toată lumea când a postat asta! E de nerecunoscut!
Fanatik.ro
Lovitură de proporţii! Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali la FCSB în 2025. Raportul financiar care...
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Cristi Chivu i-a șocat pe „tricolori”: „Baftă, Hakan!” Calhanoglu le-a dezvăluit românilor mesajul primit de...
Adevărul
Răsturnare de situație în cazul Charlie Kirk: glonțul fatal nu se potrivește cu arma suspectului
Playtech
Măsurile de raționalizare posibile în caz de penurie de carburanţi. Ordinea în care se vor aplica dacă se...
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Înțelegere sau escaladare: Secretarul american pentru război avertizează Iranul că „zilele următoare vor fi...
Newsweek
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”