Ilie Bolojan acuză PSD de șantaj și dublu discurs după prima rectificare bugetară: „Atacă seara ce aprobă dimineața”

Ilie Bolojan a lansat vineri noi critici la adresa PSD, după aprobarea primei rectificări bugetare din 2026, acuzând social-democrații de „șantaj” și dublu discurs. Fostul premier susține că PSD a renunțat la amenințarea cu blocarea rectificării și reproșează partidului că atacă public măsuri aprobate chiar de propriii miniștri în Guvern. Bolojan l-a criticat și pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe care îl acuză că nu a alocat fondurile bugetare în funcție de priorități și că nu a reușit să acceseze fonduri europene în valoare de 700 de milioane de lei.

Bolojan: PSD atacă seara ceea ce miniștrii săi aprobă dimineața

„Tot e bine că PSD și-a adus aminte de urgențele reale, acelea care au impus votul de necesitate, pentru că fostul guvern nu avea instrumentele necesare pentru a le mai rezolva, și a abandonat șantajul cu blocarea rectificării până la prezentarea unor deficite măsluite”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Acesta a invocat datele privind execuția bugetară din primele nouă luni ale anului, arătând că deficitul a scăzut comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce investițiile publice au crescut.

„Mai mult, ordonanța de urgență de astăzi privind rectificarea confirmă ceea ce s-a moștenit: deficitul bugetar a scăzut, după primele 9 luni, la 3,81% din PIB, de la 5,31% în aceeași perioadă din 2025. Investițiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei față de nivelul din anul trecut.

Sunt date asumate oficial astăzi de Guvern. Sigur, pentru PSD este deja modus operandi să atace seara, la televizor, ceea ce miniștrii PSD au adoptat dimineața, în Guvern”, a transmis Bolojan.

El le-a cerut social-democraților să se concentreze asupra guvernării, susținând că problemele țării nu se limitează la rectificarea bugetară.

„Acum, că ați confirmat oficial buna moștenire, puneți mâna și guvernați, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Și încercați să guvernați mai bine decât ați făcut-o data trecută”, a adăugat acesta.

Critici la adresa ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete

Bolojan l-a criticat și pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe care l-a acuzat că nu a alocat fondurile bugetare în funcție de priorități și că nu a reușit să atragă fonduri europene în valoare de 700 de milioane de lei.

„OUG de astăzi arată și ratările miniștrilor PSD. Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătății, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecința eșecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese, și de a accesa fondurile europene (PNRR și coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei”, a mai scris Bolojan.

Guvernul a aprobat vineri, la propunerea Ministerului Finanțelor, prima rectificare bugetară din acest an. Fondurile suplimentare sunt direcționate către medicamente și servicii medicale, plata pensiilor, servicii sociale și bugetele locale.

Potrivit datelor oficiale, investițiile publice beneficiază de aproximativ 169 de miliarde de lei, reprezentând peste 8% din PIB.

Rectificarea bugetară a fost elaborată cu menținerea țintei de deficit cash de 6,2% din PIB. Alocările suplimentare sunt corelate cu reducerea sumelor estimate că nu vor fi utilizate până la sfârșitul anului și cu actualizarea prognozei de venituri în funcție de încasările efective.

Actul normativ are la bază concluziile Raportului privind situația economică și bugetară din primul semestru, precum și execuția bugetului general consolidat din primele nouă luni ale anului 2026.

Conform acestor date, deficitul bugetar a fost de 3,81% din PIB la sfârșitul lunii septembrie, comparativ cu 5,31% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut.

Editor : Ș.A.