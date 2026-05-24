Ilie Bolojan: Am încercat să limităm risipa și să corectăm nedreptăţile. Asta a fost cauza pentru care acest guvern a fost demis

Premierul interimar și preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că Guvernul său a încercat, şi în mare parte a reuşit, să limiteze risipa şi să corecteze nedreptăţile şi a adăugat că aceasta a fost şi cauza pentru care guvernul a fost demis. Declarațiile au fost făcute duminică, la Muzeul Naţional Brătianu, cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înfiinţarea PNL.

„Suntem la un final de ciclu de guvernare în care acest partid a trecut, prin cei care am acceptat responsabilităţi administrative, prin colegii miniştri, prin colegii parlamentari care ne-au susţinut, ne-am asumat să fim în linia întâi a răspunderii pentru a corecta lucrurile care s-au acumulat negativ în ţara noastră, în primul rând recunoscând că şi noi suntem parţial responsabili pentru acest lucru şi nu fugim de această responsabilitate. Tocmai de aceea ne-am asumat această răspundere. Şi am încercat să nu mai repetăm greşelile le-am spus oamenilor adevărul ceea ce se poate şi ceea ce nu se poate, fără să creăm aşteptări pe care ţara noastră astăzi nu le poate onora. Am încercat să facem ordine în buget, stabilind reguli, având grijă de banul public pentru că era singura şansă să facem asta şi nu era vorba de o decizie mai bună sau mai proastă”, a declarat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

Premierul a precizat că PNL nu a fugit de răspunderea de a-şi asuma nişte decizii dificile.

„Era pur şi simplu asumarea unor decizii dificile pe care, indiferent cine era, trebuia să ni le asumăm. Dar noi nu am fugit de această răspundere. Oricine administrează ceva ştie că, dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, nu ai nicio şansă să te duci mai departe. Şi dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat, şi în mare parte am reuşit, să limităm risipa, să corectăm nedreptăţile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis”, a explicat liderul PNL.

Bolojan a mai subliniat că PNL trebuie să meargă pe un drum în care trebuie să respecte deciziile luate, unul al reorganizării partidului.

„PNL a luat nişte decizii în ultima lună şi are de mers pe un drum, iar acel drum nu este al compromisurilor care ne compromit. Este un drum fără compromisuri slabe, un drum în care în primul rând trebuie să ne respectăm între noi, să ne respectăm deciziile, un drum al reorganizării partidului”, a transmis Ilie Bolojan.

Preşedintele PNL spune că este interesat ca, atunci când liberalii vor veni la putere, să vină „pregătiţi şi cu echipe de lucru capabile să îndrepte ţara”.

