Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că a luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD și că va transmite noile propuneri pentru interimari către președintele Nicușor Dan. Mai multe portofolii-cheie vor fi preluate temporar de miniștri din actualul cabinet, până la clarificarea situației politice.

„Am luat act de demisiile ministrilor susţinuţi de Partidul Social-Democrat, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune şi poate şi cele care nu au fost atât de reuşite, sunt un rezultat de echipă. Şi fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director şi fiecare coleg din ministere care lucrează şi-a adus contribuţia la aceste rezultate”, a spus premierul Ilie Bolojan.

„Având în vedere că guvernul trebuie să lucreze fără sincope, ca urmare, a problemelor pe care le avem, absorţia fondurilor din PNRR, derularea normală a investiţiilor, programul SAFE, toate celelalte probleme pe care le avem, am avut o întâlnire cu vicepremierii pe care am finalizat-o în urmă câteva minute şi după această întâlnire vom trimite preşedintelui României propunerile pentru a înlocui miniştri care şi-au dat demisia”, a mai spus Bolojan.

El a precizat că miniştrii demisionari pot fi înlocuiţi de către miniştri care sunt în cabinet.

„Propunerele pe care le-am făcut urmaresc ca cei care sunt propuşi să aibă o experienţă în aşa fel încât imediat să poată prelua activitatea în aşa fel încât să se desfăşoare fără sincope şi de asemenea, ca toate proiectele care sunt în curs să continue. Până luni, am cerut noilor miniştri să ia legătura cu cei care au demisionat în aşa fel încât astăzi, mâine, la final de săptămână, cel mai târziu luni, să preia toate problemele şi luni urmează să avem o întâlnire de lucru în aşa fel încât să vedem unde sunt problemele, care sunt priorităţile pentru a lucra fără sincope”, a subliniat Ilie Bolojan.

Premierul a anunţat ce miniştrii preiau portofoliile PSD:

Dragoş Pîslaru va prelua Ministerul Muncii

Cseke Attila va prelua Ministerul Sănătăţii

Tanczos Barna va prelua Ministerul Agriculturii

Cătălin Predoiu va prelua Ministerul Justiţiei

Ilie Bolojan va prelua Ministerul Energiei

Radu Miruţă va prelua Ministerul Transporturilor

Protofoliul vicepremierului Marian Neacşu va fi preluat de Oana Gheorghiu.

