Ilie Bolojan: Anul viitor, 3% din PIB-ul României sunt dobânzile pe care le plătim

România are unul dintre cele mai lungi concedii de maternitate și cea mai mare indemnizație din Europa, a declarat joi seară Ilie Bolojan. „Noi împrumutăm toți banii aceștia, iar, anul viitor, 3% din PIB-ul României sunt dobânzi pe care le plătim,” a precizat ministrul.

Ilie Bolojan a vorbit despre impozitul pe indemnizația de creștere a copilului, adăugând că partidele din coaliție au fost de acord că trebuie reduse scutirile la plata CASS.

„Deci noi am căzut cu toții de acord, în Coaliție, să reducem scutirile la plata CASS. Aveam 6,3 miliarde de oameni care plăteau și 16,5 miliarde care așteptau beneficii și nu plăteau prin tot felul de excepții. Și una din excepții erau mamele, care erau în perioada de proceduri de maternitate. Știu că sunt nepopular, dar trebuie să spun niște adevăruri. România are unul dintre cele mai lungi concedii de maternitate din Europa. Nu e o problemă, e foarte bine, trebuie să luăm măsuri să încurajăm rata natalității, trebuie să facem asta, dar atât cât ne putem permite. Doi ani de zile aveam o indemnizație reprezentând 85% din salariu, acum e 75%, în celelalte țări din Europa e sub 65%,” a declarat premierul pentru Antena 3 CNN.

Anul viitor, 3% din PIB-ul României sunt dobânzi pe care le plătim, spune Bolojan.

„Noi ne împrumutăm toți banii aceștia. Nu avem banii, că dacă i-am avea eu cu inima deschisă aș da toate scutirile posibile. Dar nu mi se dau soluții. Totuși cum adunăm banii? Cum facem economii? Nu mai putem pentru că vom ajunge într-un blocaj. Anul viitor, 3% din PIB-ul României sunt dobânzile pe care le plătim. Orice Guvern va fi, cel cu mână largă, care face și drege nu mai poate duce acest lucru, și atunci eu de exemplu am spus, am luat o decizie de bun acord, de ce o întoarcem acum,” a adăugat premierul.

