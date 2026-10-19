Ilie Bolojan anunță astăzi bilanțul guvernării. Ce le reproșează miniștrilor PSD înainte de formarea noului Guvern

Premierul interimar Ilie Bolojan prezintă luni, într-o conferință de presă, bilanțul activității guvernamentale de la preluarea mandatului. Înainte de schimbarea Guvernului, acesta a criticat începerea unor investiții fără finanțare asigurată și a avertizat că promisiunile care nu pot fi onorate riscă să fie puse pe seama „moștenirii dezastruoase”. Bolojan susține că restanțele la plată pot fi acoperite prin rectificări bugetare.

Șeful interimar al Guvernului a criticat modul în care au fost gestionate unele investiții publice și a avertizat că există proiecte începute fără o finanțare suficientă. El a dat ca exemplu contractele de la Ministerul Transporturilor, care depășesc cu mult alocările disponibile prin PNRR, și a subliniat că lucrările fără acoperire financiară generează întârzieri, costuri suplimentare și pierderi pentru bugetul de stat și autoritățile locale.

Întrebat duminică, la B1 TV, despre solicitarea PSD privind evaluarea activității Guvernului, Ilie Bolojan a anunțat că va face publice luni datele referitoare la perioada în care s-a aflat la conducerea Executivului.

„Mâine va fi o conferință de presă în care voi face o dare de seamă asupra activității guvernamentale pe care am exercitat-o de anul trecut până acum și vom face publice aceste date”, a declarat premierul interimar.

Bolojan a afirmat că se așteaptă ca viitorii miniștri ai PSD să invoce situația financiară moștenită pentru a explica eventualele dificultăți în îndeplinirea promisiunilor făcute.

„Un lucru este cât se poate de clar: când generezi promisiuni care nu pot fi onorate, în loc să fii responsabil să nu faci asta, foarte probabil miniștrii PSD vor veni cu retorica moștenirii dezastruoase, ca să explice de ce nu pot să onoreze așteptările pe care le-au creat. Știm asta, nu este niciun fel de problemă, dar sunt niște realități”, a spus Bolojan.

Contracte de 19 miliarde la Transporturi, în condițiile unor alocări de 5 miliarde prin PNRR

Premierul interimar a indicat gestionarea investițiilor publice drept una dintre problemele importante ale administrației. El a criticat începerea unor lucrări fără ca finanțarea necesară să fie asigurată și a explicat că autoritățile trebuie să își adapteze angajamentele la resursele bugetare disponibile.

Bolojan a oferit exemplul Ministerului Transporturilor, unde alocarea pentru proiectele finanțate prin PNRR ar fi fost de aproximativ 5 miliarde, în timp ce valoarea contractelor semnate și a lucrărilor începute ar depăși 19 miliarde.

„Când ai niște alocări bugetare în care trebuie să te încadrezi, vă rog să vă gândiți, de exemplu, în condițiile în care la Ministerul Transporturilor ai avut aproximativ 5 miliarde alocare pe fonduri europene prin PNRR și ai semnat contracte care se duc la peste 19 miliarde și le-ai început, pe toate acele contracte, înseamnă că ai acționat într-o manieră în care știi că nu-ți ajung banii”, a declarat acesta.

În opinia sa, una dintre principalele probleme este numărul mare de lucrări care nu au o finanțare suficientă. Bolojan a afirmat că, în perioada mandatului său, Guvernul a încercat să mențină investițiile la un nivel cât mai ridicat, dar și să limiteze începerea unor proiecte pentru care nu existau resurse financiare certe.

Șantiere întârziate, costuri mai mari și pierderi pentru buget

Bolojan a dat ca exemple proiecte ale Companiei Naționale de Investiții și ale Ministerului Transporturilor, începute cu ani în urmă și care nu au fost finalizate.

Potrivit premierului interimar, unele șantiere stagnează din cauza lipsei finanțării, altele din cauza problemelor întâmpinate de constructori sau a contestațiilor.

„Șantiere care nu evoluează, sau pentru că nu au finanțare sau pentru că constructorii nu sunt capabili, sau pentru că au apărut tot felul de contestații”, a afirmat Bolojan.

El a explicat că întârzierile nu înseamnă doar amânarea finalizării lucrărilor, ci și creșterea costurilor. Pe măsură ce proiectele sunt prelungite, pot apărea indexări de prețuri, iar lucrările ajung să coste mai mult. În plus, autoritățile locale care contribuie la finanțare sunt nevoite să suporte cheltuieli suplimentare.

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Premierul a avertizat că aceste situații afectează atât bugetul de stat și bugetele locale, cât și încrederea cetățenilor în administrația publică.

„Una peste alta, asta înseamnă lucrări care se degradează, lucrări care își cresc costurile, pentru că fiecare an înseamnă posibilități de indexare și așa mai departe, pierderi pentru bugetul de stat, pentru că sunt lucrări la prețuri mai mari, pierderi pentru autoritățile locale, pentru că și ele trebuie să cofinanțeze, și percepția cetățenilor de bătaie de joc vizavi de ritmul lucrărilor publice”, a declarat Bolojan.

În acest context, el a susținut că investițiile trebuie prioritizate, cu accent pe proiectele strategice și pe cele care au șanse reale să fie finalizate în termenele stabilite.

„Și, atunci, aici o prioritate este într-adevăr să lucrezi pe proiectele strategice, pe cele mari, și anul acesta principala noastră preocupare au fost proiectele din PNRR”, a adăugat premierul interimar.

Autostrada Moldovei, printre proiectele prioritare

Ilie Bolojan a menționat Autostrada Moldovei printre proiectele cărora li s-a acordat prioritate și a afirmat că aceasta va fi operațională până la Pașcani cel mai târziu în primăvara anului viitor.

Premierul a subliniat că investițiile trebuie realizate în limita resurselor financiare disponibile și a criticat abordarea potrivit căreia lucrările pot fi începute pe baza presupunerii că vor fi alocați bani ulterior.

„Faptul că în anumite zone s-a lucrat bazându-se că vor fi bani, asta este un calcul pe care l-au făcut atât ministerele respective, eronat poate, sau constructorii respectivi, și aici e o problemă de a face lucrări doar în limita posibilităților financiare pe care le ai. Restul sunt povești”, a afirmat Bolojan.

Bolojan susține că restanțele pot fi acoperite prin rectificări bugetare

Premierul interimar a precizat că există restanțe de plată, însă a respins ideea că acestea ar depăși capacitatea statului de a le acoperi prin rectificări bugetare.

„Nu există un pachet de restanțe care să depășească, să spunem, posibilitățile de rectificare bugetară. Nu există astfel de probleme”, a declarat Bolojan.

El a explicat că plățile restante pot fi acoperite prin rectificările bugetare care urmează să fie realizate, însă a făcut din nou distincția între facturile care trebuie achitate și lucrările contractate fără o sursă de finanțare suficientă.

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„Există restanțe de plată, dar prin rectificările bugetare care se vor face, fluxul acesta de plăți poate fi acoperit. Dar, v-am spus, când generezi lucrări care n-au acoperire, înseamnă o iresponsabilitate, pentru că vei crea niște probleme”, a mai spus premierul interimar.

Bilanțul pe care Ilie Bolojan îl va prezenta luni urmează să ofere, potrivit anunțului său, date despre activitatea guvernamentală din perioada mandatului. Declarațiile sale de duminică au pus accentul pe disciplina bugetară, prioritizarea investițiilor și evitarea angajamentelor financiare care nu pot fi susținute.

Editor : C.A.