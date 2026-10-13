Ilie Bolojan anunță că e dispus să semneze un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu, iar PNL va rămâne în opoziție

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți că PNL este dispus să semneze un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu, pentru susținerea politicilor care „servesc interesului României”, și a precizat că PNL va rămâne în opoziție.

„Partidul Național Liberal ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni.

PNL va rămâne partid de opoziție. Vom susține însă politicile Guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României și respectă câteva principii fundamentale: atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale, punerea economiei pe baze sănătoase și protejarea investițiilor, folosirea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor europene.

PNL este pregătit să susțină și să voteze legea bugetului de stat pentru 2027 dacă aceasta va fi realistă și fundamentată pe venituri care pot fi încasate. Bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investițiile și să evite creșterea cheltuielilor fără acoperire în venituri, care ar împinge România într-o criză și mai gravă”, a scris Ilie Bolojan marți, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, Bolojan a mai precizat că PNL nu va iniția o moțiune de cenzură, atât timp cât premierul va respecta acordul.

„În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord.

PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale, garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor. Vom fi o opoziție fermă atunci când Guvernul greșește și vom susține măsurile necesare atunci când acestea sunt în interesul României”.

Editor : B.P.