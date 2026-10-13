Live TV

Ilie Bolojan anunță că e dispus să semneze un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu, iar PNL va rămâne în opoziție

Data publicării:
ilie bolojan la guvern
Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți că PNL este dispus să semneze un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu, pentru susținerea politicilor care „servesc interesului României”, și a precizat că PNL va rămâne în opoziție.

„Partidul Național Liberal ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni.

PNL va rămâne partid de opoziție. Vom susține însă politicile Guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României și respectă câteva principii fundamentale: atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale, punerea economiei pe baze sănătoase și protejarea investițiilor, folosirea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor europene.

PNL este pregătit să susțină și să voteze legea bugetului de stat pentru 2027 dacă aceasta va fi realistă și fundamentată pe venituri care pot fi încasate. Bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investițiile și să evite creșterea cheltuielilor fără acoperire în venituri, care ar împinge România într-o criză și mai gravă”, a scris Ilie Bolojan marți, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, Bolojan a mai precizat că PNL nu va iniția o moțiune de cenzură, atât timp cât premierul va respecta acordul.

„În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord.

PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale, garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor. Vom fi o opoziție fermă atunci când Guvernul greșește și vom susține măsurile necesare atunci când acestea sunt în interesul României”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
caii sălbatici
1
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
toma cuzin fb
2
Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este...
actorul rj mitte rade
4
A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad”
Volodimir Zelenski și Donald Trump
5
Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care...
Adevărul despre Shakira și Serge Ibaka a ieșit rapid la iveală
Digi Sport
Adevărul despre Shakira și Serge Ibaka a ieșit rapid la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Luca Niculescu.
Surse: PSD intră la guvernare cu miniștri propuși de Nicușor Dan. PNL și UDMR ar urma să voteze Guvernul Niculescu
BUCURESTI - CONFERINTA AUR - ROMANIA, TARA ESUATA - 6 SEPT 2022
Deputatul AUR Mohammad Murad, întrebări pentru Nicușor Dan, Grindeanu, Bolojan și Simion. Ce soluție vede la criza politică
simina tanasescu ilie bolojan colaj
Bolojan și președinta CCR, chemați pentru a șasea oară la audieri în Senat. Când ar trebui să se prezinte
Petrișor Peiu, senator AUR.
Peiu: Parlamentarii AUR ar putea ieși din sală la votul pe guvernul Niculescu: „Dacă se face majoritatea, va fi foarte fragilă”
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU DESEMNAT - PARTIDE - 8 OCT 2026
Luca Niculescu, după ultima rundă de consultări pentru formarea Guvernului: „Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun”
Recomandările redacţiei
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
Tribunalul București a decis să îl plaseze pe Călin Georgescu în...
profimedia-1006525620
Reacția lui Nicușor Dan după ce Zelenski a promulgat legea privind...
Cseke Attila.
Ministrul Cseke Attila avertizează că în 2-3 săptămâni spitalele pot...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
NATO reacționează după noile atacuri cu drone asupra navelor din...
Ultimele știri
O femeie din Rusia și-a speriat vecinii cu o imagine cu un urs, generată cu ChatGPT. Farsa a costat-o scump
Descoperire macabră la Slatina: Criminaliștii scot sacii cu oseminte ascunși în spatele unui zid fals din capela cimitirului Strehareți
ANSVSA: India este interesată să importe alimente din România. Ce trebuie stabilit înainte de începerea exporturilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marți 13 nu aduce ghinion pentru toată lumea. 5 zodii au parte de o zi surprinzător de bună
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
“Eu i-am dat Steaua lui Gigi Becali!” Dumitru Dragomir, dezvăluire șoc în scandalul Mircea Bravo – CSA de pe...
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Adrian Mutu, gata să revină la naționala U21! Ce soluție salvatoare propune pentru fotbalul românesc. Exclusiv
Adevărul
O nouă descoperire șocantă în capela cimitirului din Slatina: „Saci si sicriu ascunse în ziduri false”
Playtech
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
Digi FM
Scandalul de la ANM ia amploare. Diana Buzoianu explică de ce nu poate fi demisă directoarea Elena Mateescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gabi Tamaș a numit "cel mai mare șprițar" cu care a fost coleg, fără să stea pe gânduri
Pro FM
De ce s-a despărțit Cheloo de prima soție. Daniela Niculescu rupe tăcerea despre mariajul lor: „A plâns”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone, dezvăluiri despre conflictul de 20 de ani cu Arnold Schwarzenegger: „A fost ca o luptă pe...
Adevarul
„Timpul este inamicul nostru”. Avertisment despre apărarea României și ritmul lent al înzestrării
Newsweek
Pensiile speciale de 3.000€ ale primarilor. O comisie condusă de senatorul AUR Chelaru refuză să le elimine
Digi FM
Elena Ceaușescu ar fi luat o decizie drastică în privința Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu. De ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O furnică minusculă provoacă îngrijorare în 22 de state. Pentru unii oameni, înțepătura sa poate fi mortală
Film Now
Uma Thurman, în rochie-sacou și pantofi cu toc pe covorul roșu. A făcut furori la premiera noului sezon...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro