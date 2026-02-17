Ilie Bolojan anunță că norma de hrană pentru militari rămâne neschimbată: A fost o discuție la propunerea Ministerului Finanțelor

„Nu se va acționa asupra normei de hrană, deci a fost numai o discuție de analiză. Această discuție a fost la propunerea Ministerului de Finanțe”, a declarat Ilie Bolojan la TVR Info. Astfel, premierul nu confirmă tăieri în această zonă.

„A fost o discuție doar de ipoteze de lucru. Celelalte discuții au fost despre tăierea de cheltuieli de personal cu 10%. Este vorba de a face un audit. Această măsură se va pune în practică și va avea efecte în anii următori. E vorba de reducerea cheltuielilor salariale, în așa fel încât să avem acest efect atât în administrația locală, prin grilele care țin cont de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ-teritoriale, aceste grile vor fi reduse. Unde personalul este corect calculat nu vor fi tăieri, unde este supradimensionat, vor trebui să facă tăieri. Și la administrația centrală”, a subliniat premierul.

Radu Miruță refuză tăierea normei de hrană pentru militari: „O măsură care există de la Cuza încoace”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că nu va semna eliminarea normei de hrană pentru militari, după ce scenariul a fost discutat în Coaliția de guvernare. Ministrul susține că se pot face reduceri de cheltuieli de la alte capitole în cadrul MApn, însă nu de la venituri.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române care există de la Cuza încoace”, a declarat Radu Miruță, marți, la Parlament.

