Preşedintele PNL, senatorul Ilie Bolojan a făcut un apel, luni, către toţi oamenii care stăpânesc un domeniu, care au soluţii, să se alăture partidului, el arătând că cei care îşi vor vedea soluţiile preluate în politicile publice susţinute de PNL, uşile partidului sunt deschise.

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„Am încheiat discuţia cu grupul parlamentar de la Camera Deputaţilor, am avut în prealabil o întâlnire şi cu colegii de la Senat şi am prezentat deciziile principale care au fost adoptate ieri în şedinţa Biroului Naţional al Partidului Naţional Liberal. Pentru partidul nostru, atât în guvernare cât şi în opoziţie, viitorul României este cea mai importantă problemă. Şi fără să facem spectacol, lucrăm la construcţia acestui viitor”, a spus Ilie Bolojan, după întâlnirea cu grupurile parlamentare PNL, potrivit News.ro.

Bolojan a arătat că conducerea PNL a adoptat două decizii, prima fiind „de a lucra la construcţia unui pol de modernizare care să ofere cetăţenilor ţării noastre motivul de a vota o forţă politică serioasă, o forţă care vine cu oameni competenţi, cu soluţii concrete pentru a moderniza România”.

„Va fi sarcinea noastră în următorul an să le explicăm românilor ce e de făcut, să-i ascultăm şi să ne prezentăm în 2028 cu un program serios. În sensul acesta, lucrăm la construirea unui pol de modernizare şi primul pas, care a fost aprobat ieri, este acordul de principiu pentru începerea negocierilor de fuziune cu Forţa Dreptei, în aşa fel încât, pe partea de centru-dreapta, să venim cu o simplificare şi cu o claritate din punct de vedere al ofertei politice”, a explicat liderul PNL.

Preşedintele PNL a menţionat că, după ce Forţa Dreptei va adopta o decizie similară, vor începe negocierile.

„A doua decizie importantă ţine de resursele umane, ţine de soluţiile pe care le propunem, nu doar de soluţii sectoriale, de soluţii generale, de soluţii pe fiecare domeniu şi la problemele cu care se confruntă economia şi România. În acest sens, lucrăm pentru a forma partea de program sectorial, pe baza unor comisii de specialitate şi a unor grupuri de lucru care vor fi formate în perioada următoare”, a anunţat Bolojan.

El a precizat că, până săptămâna viitoare, vor constitui aceste formate unde vor fi parte cei mai buni oameni pe care îi au pe fiecare domeniu de activitate şi de asemenea vor invita experţi independenţi.

„Fac un apel către toţi oamenii care stăpânesc un domeniu, care au soluţii pentru problemele din acest domeniu să ni se alăture pentru că, pe de o parte, vom beneficia de expertiza acestora, iar cei care îşi vor vedea soluţiile preluate în politicile publice susţinute de Partidul Naţional Liberal, uşile partidului nostru sunt deschise pentru ei în aşa fel încât să putem oferi soluţii credibile şi oameni competenţi”, a menţionat Ilie Bolojan.

Editor : B.E.