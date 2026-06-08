Ilie Bolojan, premier interimar și președintele PNL, a subliniat, la finalul discuției cu Eugen Tomac, că un Executiv care nu are în spate o majoritate parlamentară asigurată nu poate trece reformele de care România are nevoie.

„În logica consultărilor pentru formarea noului guvern, am avut o întâlnire cu premierul desemnat, Eugen Tomac. Am discutat lucrurile în mod direct vizavi de formarea noului guvern. Am prezentat perspectiva noastră și anume că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susținere explicită, nu este o soluție pentru România, neavând posibilitatea să continue reformele și să treacă lucrurile dificile pe care România nu le poate evita fără o susținere parlamentară.

Și un guvern care, deci, nu se bazează pe o susținere explicită nu poate duce la capăt reformele de care are nevoie România”, a declarat Ilie Bolojan, la sediul central al partidului, după o discuție de mai bine de o oră cu premierul desemnat Eugen Tomac.

„Am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”

Bolojan a mai transmis că s-a discutat despre banii pe care România îi mai are de atras din PNRR, deficitul bugetar și cheltuielile statului.

„Am discutat aspectele care țin de reformele urgente. Principala problemă ține de absorbția fondurilor europene, de accesarea granturilor din PNRR. Iar pentru asta este nevoie să îndeplinim reformele pe care România și le-a asumat în 2021 și pe care nu le-am făcut până acum. Este vorba, în principal, de nouă legi care trebuie adoptate în Parlamentul României.

Am discutat despre urgentarea finalizării lucrărilor, ca să nu pierdem granturile. Am discutat și despre problema deficitelor, a reducerii cheltuielilor statului, despre o guvernare eficientă și aspecte care țin de buna guvernare. A fost o întâlnire în care am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”, a transmis liderul PNL.

Conducerea PNL intră în ședință

Ilie Bolojan a anunțat că astăzi, de la ora 15:00, va avea loc o ședință cu parlamentarii PNL, pentru a le transmite ce a discutat conducerea partidului cu Eugen Tomac, iar miercuri sau joi va fi convocată o reuniune a Biroului Politic Național, unde PNL va stabili dacă votează sau nu Cabinetul Tomac.

Tomac: Plec încrezător de la discuția cu PNL

Eugen Tomac a început seria negocierilor pentru susținerea viitorului său Cabinet. Primul partid la care a ajuns premierul desemnat a fost PNL, iar în urma discuțiilor cu liberalii Tomac a transmis că pleacă încrezător și l-a asigurat pe Ilie Bolojan că este dispus să continue unele reforme începute deja.

Editor : A.G.