Video Ilie Bolojan anunță finalizarea programului SAFE. Când va putea fi semnat contractul de împrumut cu UE: „O decizie corectă”

Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

La finalul unei ședințe de Guvern, Ilie Bolojan a anunțat joi, 14 mai, că a fost finalizat programul SAFE și că, până la finalul lunii, România va semna contractul de împrumut cu UE în valoare de 16,5 miliarde de euro. Premierul interimar a explicat că proiectele de investiții ar urma să se deruleze începând din a doua jumătate a anului, astfel încât, până în 2030, „să putem închide acest program important pentru apărarea României”.

„Un alt element important care a fost gestionat în aceste zile a fost programul SAFE (Acțiunea pentru Securitate Europei). Un alt program important pe care România l-a derulat în aceste luni și mă bucur că în aceste zile, practic, s-a finalizat programul SAFE în așa fel încât, până  la finalul acestei luni, să putem semna atât contractul de împrumut cu Uniunea Europeană, dar să putem semna și contractele individuale în așa fel încât în a doua jumătate a anului proiectele de investiții în România pe componenta de apărare să se deruleze și, sigur, până în 2030 să putem închide acest program important pentru apărarea României”, a explicat premierul interimar.

Totodată, Ilie Bolojan a subliniat faptul că este vorba despre un acord de împrumut de 16,5 miliarde de euro. 

„E o decizie corectă pentru România din două puncte de vedere: bugetar și pe componente de apărare. Să vă explic de ce este foarte important din punct de vedere bugetar. România, așa cum știți, are bugete de apărare care nu vor putea coborî în anii următori sub 2,3 - 2,4 - 2,5% din PIB. Avem angajamente clare în acest sens, trebuie să le creștem. Avem situația de conflict din Ucraina, suntem în NATO și, așa cum știți, e un angajament al tuturor țărilor europene de a contribui la apărarea lor cu tot ceea ce înseamnă de la sume mai mari, de la integrarea apărării europene. Și asta face și România. Noi, cu deficitele pe care le avem, pentru a acoperi aceste cheltuieli de apărare, inevitabil, pentru a ne închide bugetul, nu putem să nu recurgem la credite în anii următori. Este exclus asta, pentru că niciun guvern nu poate să anuleze deficitele care au fost cumulate fără să luăm în continuare credite.

Și din cele 2,3% cât reprezintă bugetul de apărare, componenta de înarmare reprezintă 1% din PIB. Sunt aproximativ 4 miliarde de euro pe an, ceea ce înseamnă că pentru a dota Armata Română, inevitabil, avem nevoie de aceste sume. Avem două posibilități: să contractăm credite din piață pentru a acoperi în general nevoile noastre, inclusiv această zonă, sau să accesăm creditul SAFE. Gândiți-vă că acest credit este cu o dobândă la jumătate din cea la care se contractează în România, are o perioadă de grație de 10 ani, are o perioadă de rambursare de 40 de ani și permite integrarea industriei europene de apărare și integrarea industriei noastre de apărare în lanțurile valorice europene. Este foarte important acest lucru și consider că România a făcut bine că l-a accesat, ca să închid acest capitol”. 

Mai mult, un document transmis de Administrația Prezidențială către Cancelaria prim-ministrului arată cum au decurs discuțiile din ședința CSAT din 30 aprilie 2025, condusă de Ilie Bolojan în calitate de președinte interimar al României, privind coordonarea programului european SAFE, destinat consolidării industriei de apărare. Potrivit informării, în timpul dezbaterilor au fost analizate atât varianta menținerii atribuțiilor la Ministerul Apărării, susținută în forma inițială a memorandumului, cât și coordonarea la nivelul Cancelariei premierului, variantă susținută de Marcel Ciolacu.

Negocierile privind noua lege a salarizării publice, mediate de președintele Nicușor Dan. Când ar putea fi adoptat proiectul

Dan Dungaciu: România nu-și permite să facă achiziții prin SAFE. Doar cu drone ne-am putea apăra într-un război asimetric

