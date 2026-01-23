Live TV

ilie bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„Mercosur nu e doar un acord agricol, e un acord comercial mare”  „Nu a existat dispută”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în direct la Digi24, în cadrul emisiunii „Ediție Specială”, că susținerea României pentru acordul comercial UE–Mercosur a fost rezultatul unei decizii comune între Guvern și Președinție, bazată pe consultări interministeriale și pe negocierile de la nivel european. „Indiferent ce se spune despre Mercosur, când faci un astfel de acord vorbim de o proiecție care ține de Comisia Europeană. Toate discuțiile legate de Mercosur au fost purtate în grupurile din Parlamentul European”, a spus Bolojan. Potrivit premierului, modificările aduse acordului includ garanții suplimentare pentru protejarea agricultorilor, iar beneficiile pentru România sunt în principal indirecte, prin consolidarea economiei europene.

Mercosur nu e doar un acord agricol, e un acord comercial mare

În ceea ce priveşte Mercosur, a fost o decizie care a fost luată de comun acord între Guvern şi Preşedinţie, pe baza datelor pe care le-am avut, pe baza discuţiilor dintre ministerele de linie în comisiile de specialitate, şi, indiferent de ce se spune de Mercosur într-un subiect sau altul, consider că atunci când faci un astfel de acord, este o proiecţie care ţine de Comisia Europeană, toate discuţiile legate de Mercosur au fost purtate în grupurile din Parlamentul European, pe ultima sută de metri, pentru că s-au făcut nişte modificări la acordul cu Mercosur, în sensul în care s-au acordat nişte garanţii suplimentare pentru protecţia agricultorilor, pentru că acest acord Mercosur nu e doar un acord agricol, e un acord comercial mare", a explicat Ilie Bolojan, la Digi 24, întrebat în legătură cu nemulţumirile partenerilor de coaliţie - liderii PSD şi UDMR, că nu ar fi fost consultaţi.

 Nu a existat dispută

Bolojan a respins ideea că ar fi existat tensiuni în procesul de decizie.

Atunci n-a fost niciun fel de dispută. Gândiţi-vă că, cred că pe data de 19 decembrie, atunci când au fost discuţii în Consiliul European, inclusiv pe componenta Mercosur, domnul preşedinte a fost la şedinţă, a anunţat care este poziţia României în conferinţa de presă, n-a fost nicio declaraţie de nimic. Eu sunt de acord că orice decizie importantă care se ia pentru România, cu cât are o consultare mai largă, cu cât are o bază mai mare de susţinere", a adăugat premierul.

El a mai arătat că acest acord pentru Uniunea Europeană ar fi un lucru bun. Iar, pentru a avea subvenţii în agricultură, trebuie să funcţioneze economia europeană, ca cineva să plătească la Comisia Europeană aceste subvenţii, ca să poată fi distribuite agricultorilor - şi am mai explicat asta, acordul Mercosur este un acord care înseamnă oportunităţi importante pentru Uniunea Europeană, pentru România, nu neapărat directe, dar pentru România indirecte, pentru că se reuneau două pieţe importante, Uniunea Europeană cu 450 de milioane de locuitori, Mercosur cu 270, şi ar fi însemnat o piaţă mai mare", a adăugat premierul.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în cadrul coaliției nu a existat nicio discuție despre acordul de liber schimb cu țările Mercosur și că, deși acesta este prezentat drept benefic, nu a fost explicat în mod clar ce implică. 

Ministrul Agriculturii a declarat că nu susține acest acord și că nu ar fi fost informat, însă a participat la toate reuniunile ministeriale relevante și era la curent cu evoluțiile. Îi înțeleg poziția, având în vedere riscurile din domeniul pe care îl gestionează, dar discutăm despre o decizie macroeconomică la nivelul Uniunii Europene. Cu cât Uniunea Europeană este mai puternică economic, cu atât și economia României, dependentă în mare măsură de evoluțiile europene, va beneficia de efecte pozitive. În caz contrar, slăbirea economiei europene va acționa ca o frână pentru piața noastră”, a punctat Bolojan.

Editor : C.A.

