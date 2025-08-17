Live TV

Ilie Bolojan, apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri: Nu există altă soluție; Nu-i o problemă că voi ieși prost

ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Cursă pentru adoptarea reformelor

Premierul Ilie Bolojan a publicat duminică un videoclip în care face apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale. El subliniază că „nu există altă soluție”, și în caz contrar, dacă se cedează pe anumite categorii, „ne vom întoarce în situația de unde am plecat”. Premierul a mai precizat că nu se află într-o situație comodă atunci când trebuie să dea vești proaste și că „nu-i o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important este să nu ies prost degeaba pentru România”.

„Sunt încrezător că forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem, că acest pachet și alte pachete și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluție. Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea: că nu putem corecta lucrurile, dacă se cedează într-o zonă sau alta se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat. 

Având această responsabilitate am încercat să explic atât în interiorul Coaliției dar și oamenilor cu care discutăm din sectorul public, pentru că avem o responsabilitate. Stimați colegi, trebuie să ne facem reformele”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

El a mai subliniat apoi că nu-i face plăcere să anunțe veștile proaste, însă în același timp nu vrea să creeze oamenilor așteptări care nu pot fi îndeplinite.

„Nu-i o plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri, nu le ia cu inimă deschisă. Veștile proaste rămân foarte puțini oameni să le dea și uneori par singuri în situația asta. La veștile bune întotdeauna e înghesuială mare.

Pentru mine nu a fost o situație comodă. Mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Ăsta este adevărul, mai bine le spui oamenilor adevărul ca să le creăm niște așteptări care nu pot fi onorate.

Nu imaginea unei persoane publice e problema. Problema de bază e atunci când o persoană publică e pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acel post. Acum acel post este pentru țara noastră. Și nu-i o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important este să nu ies prost degeaba pentru România”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Anunțul premierului Ilie Bolojan vine în contextul în care PSD a lipsit de la ultima ședință a coaliției de guvernare, motivând absența cu faptul că USR nu a participat la funeraliile fostului șef de stat Ion Iliescu. Ulterior, social-democrații au avut o ședință internă în urma căreia au pus mai multe condiții pentru participarea la viitoarele ședințe ale Coaliției. Totodată, PSD a cerut o eliminare cât mai rapidă a privilegiilor din sistemul bugetar, asta în contextul în care măsura era deja prevăzută în pachetul doi de măsuri care trebuia adoptat la finalul lunii iulie. În cele din urmă adoptarea s-a amânat ca urmare a opoziției PSD privind investițiilor din programul Anghel Saligny.

„PSD condiţionează participarea la şedinţele coaliţiei de următoarele lucruri: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor. În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate PSD va reveni la şedinţele coaliţiei.

Dacă vorbim despre pachetul de eliminare a privilegiilor, mâine poate fi adoptat acesta prin asumarea răspunderii. Prima dată am discutat cu colegii mei din PSD și asta este linia pe care merge partidul astăzi și pe care le-o voi spune și premierului după această ședință. (...) Eu cred că trebuie să discutăm cu datele pe masă. În acest moment am spus care sunt cerințele PSD: Adoptarea acestui pachet de eliminare a privilegiilor și rectificarea bugetară”, declara Sorin Grindeanu luni, 11 august.

Cursă pentru adoptarea reformelor

Guvernul are la dispoziție mai puțin de două săptămâni să adopte cel de-al doilea pachet fiscal. Până atunci, PSD trebuie să revină la masa negocierilor, apoi e nevoie ca partidele de Coaliție să se pună de acord la virgulă asupra formei pe care și-o vor asuma împreună în Parlament. Sunt reforme grele, care taie din privilegiile de la stat. Asumarea răspunderii Guvernului pe al doilea set de măsuri pune la dispoziție Opoziției posibilitatea de a depune o moțiune de cenzură și contestarea pachetului la Curtea Constituțională. Acest lucru va amâna și mai mult reformele promise de Guvern, iar în octombrie, Comisia Europeană ne așteaptă cu rezultate concrete pentru reducerea deficitului bugetar.

În ciuda termenelor limită, negocierile din Coaliție par că rămân în continuare blocate. PSD se întâlnește luni să discute în partid despre proiectul depus de Ministerul Fondurilor Europene privind blocarea unor investiții finanțate prin PNRR. Social-democrații spuneau că sunt nemulțumiți după ce premierul Ilie Bolojan nu s-a consultat cu aleșii la nivel local în acest sens.

Odată cu depășirea acestui blocaj, Guvernul ar urma să își asume pachetul 2 în fața Parlamentului. Opoziția va ataca însă să atace și acest pachet, prin moțiune de cenzură. Matematic vorbind, parlamentarii opoziției nu pot trece o moțiune fără sprijin de la colegii din Coaliției. Am văzut însă la primul set de măsuri că după eșecul moțiunii, AUR a contestat la Curtea Constituțională propunerile Guvernului. Asta ar duce la întârzieri suplimentare pentru adoptarea reformelor.

Și reforma pensiilor speciale poate pune bețe în roatele Coaliției. Asta pentru că, la Senat, există deja un proiect de lege asemănător privind pensiile magistraților. Curtea Constituțională a stabilit printr-o decizie din 2010 că asumarea răspunderii guvernului pe un proiect similar cu unul care se află deja în dezbaterea parlamentară este neconstituțională.

În luna octombrie, oficialii români trebuie să explice Comisiei Europene, cu cifre concrete, cum au reușit să reducă deficitul bugetar. Fără un set clar și eficient de măsuri, România riscă să fie taxată și să piardă bani europeni.

