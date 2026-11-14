Fostul vicepremier Oana Gheorghiu consideră că șeful PNL Ilie Bolojan ar trebui că candideze la următoarele alegeri prezidențiale. În cadrul emisiunii „În fața ta”, ea a afirmat că Bolojan ar avea „șanse foarte mari” să câștige președinția, având în vedere că e „primul politician care nu le-a vândut gogoși românilor”. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la 14:00, la Digi24.

Întrebare: Ar trebui ca Ilie Bolojan să candideze la președinție?

Oana Gheorghiu: După părerea mea, da. Nu știu dacă dumnealui chiar își dorește asta.

Întrebare: Cu ce șanse?

Oana Gheorghiu: Cred că cu șanse foarte mari. Pentru că, indiferent cum se uită oamenii la Ilie Bolojan, că a mărit TVA-ul, că a mărit taxele, este însă, cred, primul politician la acest nivel care le-a vorbit oamenilor onest, care nu i-a mințit, care nu le-a vândut gogoși, ca să zic așa. Nu le-a promis lapte și miere, le-a spus exact ce se poate și ce nu se poate și unde suntem. Și cred că România are nevoie de astfel de oameni.

Întrebare: Doamna Gheorghiu, în 2029, la alegerile prezidențiale, ar trebui să candideze Ilie Bolojan?

Oana Gheorghiu: Eu asta zic, așa cred că e bine. Este politicianul care, pentru prima oară, cred că nu i-a mințit pe români cu nimic. Le-a spus în față lucrurile exact așa cum sunt, exact în situația în care se află România acum. Nu le-a promis lapte și miere, nu i-a păcălit. Și cred că e nevoie de genul ăsta de politicieni, căci poate reușim să nu mai cheltuim bani aiurea doar ca să câștigăm alegeri. Și cred că Bolojan este acel politician care poate să câștige alegerile spunându-le românilor adevărul.

Editor : C.L.B.