Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat în cadrul unei întâlniri cu filialele liberale din țară că „nu te poți pune la mințit” cu PSD, acuzându-i pe social-democrați că „sunt doctori” în a da vina pe alții. Potrivit lui Bolojan, oamenii „s-au săturat” de minciuni și din această cauză au ajuns să voteze AUR.

„PSD a vrut să țină PNL lângă el, lipit de el, din două motive politice. Unu, să aibă pe cine să dea vina, la asta sunt doctori. (...) La mințit nu te poți pune cu ei. De-aia e bine ca PNL să nu mintă, că noi nu putem minți în fiecare zi. Nu merge treaba asta, că s-au săturat oamenii de minciuni. De-aia votează cu AUR: votează împotrivă, nu-i mai interesează pur și simplu, că s-au săturat de mizeriile astea”, a declarat Ilie Bolojan joi, la Botoșani.

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Editor : B.P.