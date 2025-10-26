Ilie Bolojan: Avem plăţi doar pentru dobânzi de 11 miliarde de euro. Aceste cheltuieli vor creşte şi vor ajunge la 3% din PIB

România plăteşte dobânzi de 11 miliarde de euro, a declarat pentru Digi24 Ilie Bolojan. Aceste cheltuieli vor creşte şi vor ajunge la 3% din PIB, avertizează premierul.

Ilie Bolojan a discutat despre situaţia creditelor ţării noastre, pe care le-am contractat la dobânzi foarte mari.

„Datorită creditelor pe care le-am contractat la dobânzi foarte mari, între 5,5% şi 7% în euro sau în dolari, am ajuns să avem anul acesta şi anul viitor, de exemplu, plăţi doar pentru dobânzi de aproximativ 55 de miliarde (lei, n.r.), deci 11 miliarde de euro, iar foarte probabil aceste cheltuieli vor creşte şi vor ajunge la 3% din PIB, deci din deficitul nostru bugetar cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 3%”, a precizat Ilie Bolojan.

Editor : A.P.