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Ilie Bolojan avertizează: Criza bugetară poate degenera într-una economică și toti românii vor avea de suferit

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Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Fostul premier Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că problemele legate de deficite şi cheltuieli vor continua să reprezinte o provocare şi pentru actualul sau viitorul guvern, avertizând că, dacă nu vor fi menţinute echilibrele ţării, există riscul ca o criză bugetară să degenereze într-o criză economică în care ar avea de suferit toţi românii.

„Cât timp am consumat ani de zile mai mult decât ne-am putut permite şi am trăit, practic, pe datorie, nu poţi să corectezi lucrurile de pe o zi pe alta. Şi aceste probleme legate de deficite, de cheltuieli, vor fi o provocare şi pentru actualul sau pentru viitorul guvern, pentru că lucrurile nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta”, a declarat Ilie Bolojan, după şedinţa Biroului Politic Judeţean al PNL Covasna, potrivit Agerpres. 

Acesta a amintit că şi-a asumat funcţia de prim-ministru în 2025, într-o situaţie dificilă pentru România, însă reformele începute nu au putut fi duse până la capăt din cauza PSD şi a moţiunii de cenzură.

„Mi-am asumat responsabilitatea de premier anul trecut într-o situaţie dificilă pentru România. N-a fost o înghesuială atunci pentru această funcţie, pentru că toţi oamenii responsabili din România erau conştienţi că pentru a ne fi bine, prima dată o să ne fie rău. Şi nimeni nu dorea să fie asociat cu aceste măsuri. Dar a fost o decizie de responsabilitate pentru ţara asta. Am rezolvat o parte din probleme, am echilibrat o parte din buget, am redresat lucrurile. Dar, ca efect al întârzierilor generate de PSD în punerea în practică a reformelor şi a moţiunii de cenzură care a dărâmat acest guvern, lucrurile nu au fost duse în totalitate până la capăt. Şi un vot, de un fel sau altul, nu rezolvă problemele României”, a mai spus liderul PNL.

Bolojan a criticat înlăturarea Guvernului fără o alternativă, afirmând că acest lucru s-a întâmplat într-o perioadă marcată de crize suprapuse, atât interne, cât şi internaţionale.

„Acţiunile pe care le-am catalogat ca iresponsabile de a dărâma un guvern fără să pui nimic în loc, s-au întâmplat într-o perioadă de crize suprapuse, atât crizele noastre interne, cât şi externe. Deficitul, măsurile de corecţie au generat o contracţie economică pe care nu o putem nega. Seceta, pe care n-am mai avut-o în această parte de Europa de peste 100 de ani, ne-a creat probleme şi n-a mai putut funcţiona centrala de la Cernavodă, 20% din producţia României de energie n-a mai fost operaţională.

Războaiele, cel din Ucraina, cel din Golf au generat nişte crize globale, preţurile la combustibil au crescut foarte mult, tot ce ţine de petrochimie, de îngrăşăminte chimice. Sigur, pe acest fond nu este o perioadă uşoară, dar consider că acest guvern, dacă nu vrea să anuleze toate eforturile pe care românii le-au făcut în această perioadă, trebuie să continue lucrurile, să menţină echilibrele acestei ţări, pentru că dacă nu menţinem aceste echilibre, o criză bugetară degenerează într-o criză economică, în care au de suferit toţi românii şi trebuie să evităm această situaţie. Şi în această conjunctură complicată, PNL a dat un vot de necesitate pentru a evita complicaţiile pe care le-am fi avut”, a arătat Ilie Bolojan.

Editor : C.L.B.

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