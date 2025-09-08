Ilie Bolojan: Calculele că atacarea partenerilor de guvernare ţi-ar putea aduce nişte voturi sunt greşite

Premierul Ilie Bolojan a făcut un apel la solidaritate în coaliție. Calculele că atacarea partenerilor de guvernare ţi-ar putea aduce nişte voturi sunt greşite, a adăugat el.

„În condiţiile în care ai parteneri care într-o alianţă au dispute între ei, calculele care sunt făcute, că atacarea partenerilor de guvernare ţi-ar putea aduce nişte voturi, estimarea mea este că aceste calcule sunt greşite şi doar recâştigarea încrederii între cetăţeni şi lumea politică este o condiţie pentru a ne recâştiga electoratele, iar această recâştigare de încredere înseamnă şi ca noi să ne respectăm unii pe alţii, înseamnă că dacă există un plan pe baza căruia am format o coaliţie şi un program de guvernare, să căutăm să îl respectăm, să îl ducem până la capăt, să îl explicăm românilor. Dacă ştim că trebuie să luăm măsuri nepopulare, atunci să ni le asumăm”, a spus Bolojan la TVR, potrivit Agerpres.

Premierul a evocat o „înţelegere” în coaliţia guvernamentală privind pachetele de măsuri bugetare.

„Votul de ieri din Parlament, unde moţiunile care au fost depuse vizavi de pachetele care au fost supuse atenţiei Parlamentului au fost respinse, confirmă că a fost o înţelegere şi un dialog. Într-o coaliţie de patru partide nu este uşor, pentru că întotdeauna există un istoric, există poziţionări diferite, există abordări diferite faţă de o temă sau alta, dar atunci când cheltui mult mai mult decât îţi poţi permite, când ai ajuns cu nişte datorii destul de mari şi dobânzile îţi cresc an de an, nu există soluţii în care le faci pe toate fără să deranjezi pe nimeni”, a subliniat Bolojan.

El a adăugat că întreaga coaliţie de guvernare şi-a asumat respectivele măsuri.

„Eu cred că, în afară de declaraţiile politice care se fac, care sunt declaraţii de context, declaraţii de poziţionare, toţi cei care facem parte din această coaliţie şi care susţinem aceste lucruri pe care le propune guvernul sau proiectele pe care convenim în coaliţie să le susţinem ştim în ce situaţie este România şi faptul că avem o responsabilitate pentru a scoate ţara din această situaţie dificilă”, a adăugat premierul.

Acesta a reiterat că solidaritatea „este o condiţie necesară pentru a recâştiga încrederea şi pentru a putea performa".

