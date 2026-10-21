Ilie Bolojan, către români după încheierea mandatului de premier: „Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țară”

La o zi de la învestirea Executivului Niculescu, Ilie Bolojan a transmis miercuri un mesaj românilor. Fostul premier și-a exprimat încrederea în țara noastră și a mai adăugat că, deși mandatul său s-a încheiat, responsabilitatea față de țară continuă.

„Dragi români,

A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna și altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public și pentru cetățeni. Cred că am dat o speranță românilor care își doresc o Românie corectă”, a scris fostul premier în mesajul publicat pe Facebook.

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Totodată, Ilie Bolojan a afirmat că a încercat să facă tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră.

„Mulțumesc colegilor, colaboratorilor și partenerilor. Mulțumesc tuturor românilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă în fața greutăților prin care a trebuit să trecem. Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu. Am încredere în țara noastră. Dumnezeu să-i aibă în pază pe toți românii!”, a mai scris el.

Guvernul condus de Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului și a depus jurământul, marți seară, la Palatul Cotroceni, iar la scurt timp a avut prima ședință la Palatul Victoria. După o întâlnire cu fostul premier Ilie Bolojan, noul șef al Executivului a anunțat că printre prioritățile urgente se numără rectificarea bugetară, elaborarea bugetului pentru 2027 și pregătirea pentru sezonul rece. „După aproape șase luni de criză politică s-au adunat multe urgențe care pot fi rezolvate de un Guvern cu puteri depline”, a declarat Niculescu, precizând că miniștrii se vor reuni frecvent pentru a găsi soluții la problemele cu care se confruntă țara.

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Editor : A.M.G.