Ilie Bolojan a făcut la Digi24 o paralelă între criza politică declanșată de PSD și criza din Grecia, unde pe fondul unor promisiuni uriașe a venit la putere partidul Syriza, dar care nu a reușit să facă nimic din ce s-a angajat în fața electoratului. În cele din urmă, liderul formațiunii, premierul Tsipras, a trebuit să se retragă și să-l lase pe Mitsotakis să redreseze economia țării, prin măsuri de multe ori nepopulare. „E simplu să vorbești, e ușor să postezi, dar e mult mai greu să faci treabă. Sper să nu ajungem în această situație”, a subliniat premierul.

Ilie Bolojan a spus, referitor la colaborarea cu PSD în coaliție și guvern, că „toate reformele s-au făcut cu frâna de mână trasă, s-au făcut cu mari eforturi, de aceea au și întârziat în această perioadă”, și că „indiferent cine va veni premier, indiferent ce coaliție va fi, nu există soluții ca de pe o zi pe alta să generezi schimbări, pentru că altfel, vă dați seama că le-aș fi făcut în această perioadă”.

„Era foarte simplu să le faci, să dai vești bune. Problema este că noi, în continuare, trebuie să punem în practică legislații care aparent nu sună bine. Gândiți-vă că noua lege a salarizării, promovată de domnul Manole, are un plafon de 20% la totalul sporurilor care pot fi acordate în administrația publică din România, în sectorul public, în general, în Sănătate și așa mai departe. Or, avem locuri în care sporurile astăzi sunt la 30% de exemplu, deci acolo cu siguranță va fi o comprimare”, a explicat premierul.

A genera așteptări, când tu știi care sunt limitările, înseamnă o dovadă de iresponsabilitate, înseamnă practic păcălirea cetățenilor, și e doar o problemă de timp până oamenii vor vedea că lucrurile nu sunt în situația în care i se promite.

„Nu-mi doresc asta și nu vreau să fac niciun fel de comparații. Cei care cunosc ce s-a întâmplat în Grecia, știu că era un partid Syriza care a împrumutat niște soluții magice după criza gravă pe care a avut-o Grecia, după 2008-2009. Deci, acest partid a venit la guvernare votat de oameni cu mare speranță. Dar și-au arătat limitele, pentru că aici e simplu să vorbești, e ușor să postezi, dar e mult mai greu să faci în sisteme în care n-ai sprijin, în sisteme în care sunt o grămadă de lucruri pervertite și toți cei care sunt deranjați”, a adăugat Ilie Bolojan.

În Grecia, a trebuit să ajungă Syriza la guvernare, a trebuit să îl voteze pe Tsipras premier, să ajungă Tsipras premier, ca după aceea, arătându-și limitele, să poată veni la guvernare Mitsotakis, și într-adevăr să facă ceea ce trebuie. Sper să nu ajungem în această situație.

„ Riscăm se pierde miliarde de euro”

„În momentul în care un guvern cade, apare o perioadă de provizorat, în care guvernul în funcție rămâne pe mai departe până se formează un nou guvern, până trece de votul de încredere al Parlamentului, perioadă în care executivul nu are competențe totale, are competențe limitate, nu mai poate să facă proiecte de de legi sau ordonanțe, deci are niște limitări. Or, această situație, mai ales în perioada asta în care suntem în care avem presiune legată de accesarea fondurilor europene, de celelalte programe, este un inconvenient, și o astfel de de perioadă, cu cât se lungește mai mult, cu cât nu este o situație cât mai clară, nu face decât într-o formă sau alta, să afecteze România. Problemele noastre principale, perioada următoare, țin de accesare a fonduri europene, cea mai importantă problemă, pentru că riscăm să pierdem miliarde de euro”, a conchis Ilie Bolojan.

