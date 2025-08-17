Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a lansat mai multe critici la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan după ce liberalul a făcut un apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale. Social-democratul îl contrazice pe Bolojan și spune că există și alte soluții față de ce a propus guvernul. Totodată, Zamfir spune despre premier că a „făcut o eroare când a afirmat pentru Bloomberg că România riscă intrarea în incapacitate de plată. „E greșit fundamental. Îl rog pe domnul Bolojan să nu mai facă astfel de afirmații pentru că fac prejudiciază mediul economic din România.

Întrebat despre ultimele declarații ale lui Ilie Bolojan în care premierul a făcut un apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale, Daniel Zamfir l-a contrazis pe liberal.

„Altă soluție despre care vorbește domnul Bolojan există. Noi am susținut și în coaliție și mai ales public să nu creștem TVA, pentru că creșterea TVA ar duce la creșterea galopantă a inflației, lucru pe care îl constatăm cu ochiul liber. (...) Noi nu am renunțat la discuțiile din coaliție pentru că nu au venit cei de la USR la funeraliile lui Ion Iliescu. Nu acesta e motivul. Motivul, în principal, a fost acela de a discuta, o dată pentru totdeauna, și de a stabili mult mai repede măsurile pe care trebuie să le luăm în pachetul 2. (...)

Daniel Zamfir adăugat mai apoi că Ilie Bolojan „a făcut o eroare” în interviul său pentru publicația Bloomberg, în care a declarat că România riscă intrarea în incapacitate de plată. Social-democratul îl contrazice și îi transmite premierului să nu mai facă astfel de declarații doarece acestea „fac rău mediului de afaceri” din țară.

„Eu consider că domnul prim-ministru a făcut o eroare când a declarat la Bloomberg că România e în pragul de a intra în incapacitate de plată. La dumneavoastră la TV am văzut că România e pe primul loc în ce privește creșterea economică din Europa, în trimestrul doi. Adevărat, e o creștere economică decelerată. E în scădere față de anul trecut. Dar toate țările din Europa sunt în această situație.

Eu cred că tu, ca prim-ministru, când ai un asemenea rezultat publicat de Eurostat — că ești cu cea mai mare creștere economică — să vii să spui că ești în pragul falimentului, cum e Grecia, e eronat și dăunător pentru economie să faci astfel de afirmații. Nu suntem deloc în situația Greciei. Ei aveau 300% datorie publică, noi avem 57%. Chiar îl rog, insist, pe domnul Bolojan să nu mai facă astfel de afirmații, pentru că astfel de afirmații fac rău mediului economic și tuturor.

Ce, Doamne iartă-mă, mesaj să mai înțeleagă lumea, investitorii, planeta, când îl vede pe domnul prim-ministru că spune că suntem în colaps? E greșit fundamental. Investitorii nu mai investesc. O astfel de declarație ar trebui, cu foarte mare atenție făcută pentru că prejudiciază mediul economic din România. E rețeta perfectă să sperii populația cu astfel de mesaje alarmiste, în loc să iei măsuri pentru a le combate”, a mai adăugat Daniel Zamfir.

Bolojan, „simbolul austerității”

Joi, Ilie Bolojan a avertizat într-un interviu pentru Bloomberg News că țara ar putea intra în incapacitate de plată dacă guvernul nu va reduce rapid cheltuielile excesive din ultimii ani. Premierul a subliniat că următoarele șase luni sunt cruciale pentru ca administrația sa să impună o serie de măsuri de austeritate radicale, în ciuda nemulțumirii crescânde a populației și a tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite mari”, a spus el. „Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte negativ.”

„Bolojan, fost primar, și-a construit o reputație de reformist dur. El a ajuns la putere în fruntea unei coaliții cu patru partide, în timp ce țara se lupta să respingă valul de extremă dreaptă și să se redreseze după cea mai gravă criză politică de la prăbușirea comunismului. Acum, el a devenit simbolul austerității și încearcă să convingă cetățenii și aliații politici că nu există altă cale decât reducerea cheltuielilor și luni de greutăți”, comentează Bloomberg.

„Menținerea acestei coaliții până în 2028 și asigurarea stabilității guvernului sunt singura soluție pentru a depăși următorul an și jumătate dificil și pentru a crea premisele unei redresări economice. (...) Este greu să ne concentrăm pe dezvoltare când stingem incendii diferite în fiecare zi”, mai notează Bolojan pentru Bloomberg.

