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Ilie Bolojan: Cu omul raţional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mişc anumite lucruri. Cu golanii e greu să faci treabă

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Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Fostul premier Ilie Bolojan pledează pentru intrarea oamenilor „normali” în politică, el fiind de acord că aceştia nu vor fi primiţi, la început foarte bine în organizaţiile care există deja. Bolojan spune că, după ce a colaborat cu toate partidele, a constatat că în fiecare dintre acestea există „oameni raţionali cu care se poate lucra”. „Cu omul raţional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mişc anumite lucruri. Aveau o anumită... ştiţi, respectul unor înţelegeri, responsabilitatea. Cu golanii e greu să faci treabă”, a afirmat fostul prim ministru.

„Am avut ocazia să lucrez cu toate partidele în momentul de faţă fără să pui etichete. În toate partidele sunt oameni raţionali cu care se poate lucra. Cu omul raţional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mişc anumite lucruri. Aveau o anumită... ştiţi, respectul unor înţelegeri, responsabilitatea. Cu golanii e greu să faci treabă”, a afirmat Ilie Bolojan vineri, în cadrul dezbaterilor din cadrul summitului Rethink România care s-a desfăşurat la Sinaia, potrivit News.ro.

Bolojan a pledat pentru intrarea cât mai multor „oameni normali” în politică.

„Cu cât mai mulţi oameni normali intră în politică la toate partidele, cu atâta densitatea acestora de normalitate va fi mai mare, la modul deschis. Chiar dacă cei care au intrat nu au fost întâmpinaţi cu aplauze şi, în general, corpul unei organizaţii pe noii veniţi nu totdeauna îi acceptă, chiar dacă uneori intri într-o baltă cu noroi şi eşti făcut praf şi pulbere şi nu poţi să explici anumite lucruri, dar eu cred că, în afară de a susţine politici publice corecte ceea ce cred, inclusiv într-o o implicare într-o formă sau alta - nu fac aici pledoarii pentru un anumit partid politic sau altul, înţeleg care-i situaţia - dar mi-am spus, cu cât mai mulţi oameni normali sunt în politică, cu atâta este mai bine”, a mai afirmat Bolojan.

Despre cine sunt „golanii” din politică, fostul premier a precizat pentru Digi24 „Nu m-am referit anume la cineva. A fost un termen generic care se refera la situații în care pentru a putea duce un proiect la capăt faci înțelegeri care ar trebui respectate în situații serioase. Oamenii care nu respectă înțelegerile, care fug de orice responsabilitate, am încercat să sintetizez într-un singur cuvânt.

Întrebat la Digi24 cât de grele au fost negocierile în Coalitie, Bolojan spune că „Nu neapărat negocierile au fost complicate. Programul de guvernare era înțelegerea noastră. Noi trebuia să punem în practică ceva ce s-a negociat înainte de a intra în guvern. Cu toate prevederile - prevedere explicită de reducere 20% personal - se găseau tot felul de motive pentru a se amâna, a se prelungi. Nu ceea ce e de făcut a fost problema, ci execuția, punerea în practică.”

 

Editor : A.P.

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