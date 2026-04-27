Exclusiv Ilie Bolojan: Cu siguranță în PSD sunt nemulțumiți față de această acțiune. Grindeanu a mințit, chiar la Bruxelles

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Prezent la Digi24, premierul Ilie Bolojan a spus că mulți dintre cei care au participat la votul PSD din zilele trecute sunt cu siguranță nemulțumiți, pentru că la nivel local este nevoie de stabilitate, iar instabilitatea creată acum va duce la costuri enorme. El a relatat episodul în care Sorin Grindeanu a fost la Bruxelles și, demonizând partidul AUR, a promis să nu facă niciun fel de alianță politică împreună cu acesta.

Întrebat dacă sunt și PSD-iști nemulțumiți de strategia lui Grindeanu, Bolojan a răspuns:

„Nu știu dacă parlamentarii sunt nemulțumiți, dar cu siguranță mulți dintre cei care au votat pentru această acțiune a PSD, atunci când s-a indus în rândul celor care votau consilieri locali, primari PSD pe o parte, ei cunosc, pentru că am fost în administrație mulți ani de zile. Cu siguranță nu sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă, pentru că asta înseamnă instabilitate pentru noi și înseamnă niște costuri enorme”, a afirmat premierul.

„Gândiți-vă că pentru România următoarele luni sunt critice, în primul rând vizavi de accesare a fondurilor europene din PNRR. Dacă noi nu respectăm angajamentele pe care ni le-am luat să facem câteva reforme. Unele țin de ordine de miniștri, altele țin de hotărâri de guvern. Să spunem că acestea sunt în responsabilitatea Guvernului, dar unele țin de voturi în Parlament, deci de abordări stabile. ca să ai legi promulgate până în luna august - România va pierde câteva miliarde de euro. Și nimeni nu își va asuma răspunderea pentru aceste situații, așa cum până acum, atunci când a trebuit luată o măsură care nu suna bine, întotdeauna aveam o decizie în coaliție, după care îi vedeam pe comunicatorii PSD că fug de orice fel de răspundere, că spun că nu au participat la astfel de decizii și vin cu lucruri care contravin la ceea ce ne-am înțeles. În acești ani, pentru ASTA, ne-am pierdut încrederea cetățenilor, am creat așteptări care n-au putut fi onorate, am împărțit bani pe care nu-i aveam, pe care i-am împrumutat la sume foarte mari de bani și nu mai există această capacitate de a merge înainte”, a completat Ilie Bolojan.

În ceea ce-l privește pe liderul PSD Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan a spus fără echivoc că „a mințit în toată această perioadă nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR și are o declarație, cred, atunci când a fost la Bruxelles să explice ce vrea să facă, că nu va exista niciun fel de colaborare politică cu AUR, demonizând acest partid”.

Premierul a subliniat că acum se vede că există o acțiune de colaborare politică pentru această moțiune.

„În condițiile în care aceasta este atitudinea, se pune problema ce vor să facă mai departe, pentru că dacă această retorică, că este doar o colaborare de etapă, ar sta în picioare, în condițiile în care celelalte partide, cel puțin, sunt declarații fără echivoc ale PNL și USR că într-o astfel de situație nu vor mai fi într-o coaliție cu PSD”, a mai spus premierul.

