Ilie Bolojan a avertizat, luni seară, că „într-o situație limită, se poate ajunge la creșteri de taxe”. Președintele interimar a declarat că orice guvern va veni va trebui să se confrunte oricum cu deficitul bugetar, indiferent de promisiunile făcute. Într-un interviu pentru Antena 3 CNN a precizat că există trei soluţii: reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului, creşterea taxelor sau o combinaţie între cele două.

„Noi am cheltuit de mulţi ani de zile mai mult decât ne-am putut permite. Am luat împrumuturi mari. Gândiţi-vă că anul trecut am luat cam un miliard de euro împrumut săptămânal ca să asigurăm nişte echilibre bugetare. (...) Şi asta a însemnat că dobânzile la aceste credite vor creşte an de an şi indiferent ce Guvern va fi anul viitor, peste doi, trei ani de zile nu va putea fugi de această realitate. (...) Noi avem două-trei posibilităţi. Sau ne reducem cheltuielile de funcţionare sau creştem taxe şi impozite, care să compenseze deficitele, să spunem, de la buget, sau facem unele şi altele, iar reducerea de cheltuieli se face într-o formă pe care eu totdeauna am susţinut-o. Domnule, nu dăm oamenii afară ca să ne aflăm în treabă. Da, calculăm corect personalul şi atunci, nu ştiu, dar la un Consiliu Judeţean, de patru ani de zile poţi să funcţionezi fără probleme cu sub 100 de oameni”, a declarat Bolojan.

Președintele interimar avertizează că fără aceste restructurări, se va ajunge la creșterea taxelor.

„Într-o situaţie limită se poate ajunge şi la creşteri de taxe. Dar să nu uităm că aceste taxe trebuie privite în context. Orice creştere a TVA trebuie văzută şi cât este impozitarea muncii şi aici, din punctul ăsta de vedere, România este la un nivel destul de ridicat, printre cele mai ridicate ţări din Uniunea Europeană şi deci, impozitarea trebuie analizată nu doar individual. Sigur, la anumite taxe poţi să ai anumite chestiuni, dar şi acolo poţi să ajungi. Şi dacă nu vom face aceste restructurări, e doar o problemă de timp până vom ajunge la majorarea taxei şi impozitării. Nu scăpăm de această chestiune. Asta trebuie să le spunem oamenilor. Suntem în prag de alegeri şi candidaţii le vor spune nişte lucruri care toate vor suna foarte bine. O să vedeţi în general aceste chestiuni. Dar nu vom putea fugi de această realitate care vine peste noi”, a subliniat Bolojan.

El a spus că trebuie acţionat cu un anumit „sentiment al urgenţei”.

„Va fi un efort de un an, un an şi jumătate, poate doi ani de zile pentru a corecta puţin deficitele bugetare şi pentru a crea condiţii pentru a relansa ţara noastră”, a adăugat Bolojan.

Preşedintele interimar susține că prioritatea o reprezintă optimizarea cheltuielilor şi combaterea evaziunii fiscale, nu creşterea poverii fiscale, care ar trebui să fie ultima soluţie, aplicată în situaţii extreme.

El a fost întrebat unde se cheltuie cel mai mult nejustificat. Bolojan a răspuns că, în opinia sa, trebuie intervenit în multe companii de stat.





