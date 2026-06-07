Live TV

Ilie Bolojan: Dacă nu reducem cheltuielile, speranţa angajaţilor de la stat că li se vor mări salariile va rămâne speranţă

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„Indiferent ce guvern vine, dacă nu respectă aceste lucruri, ne vom duce într-o fundătură”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că singura formă, cu un Parlament pulverizat, pentru a pune în practică jaloanele din PNRR, este ca guvernul care va fi ales să-şi asume răspunderea pe toate jaloanele, în aşa fel încât ele să treacă în forma în care au fost negociate cu reprezentanţii Comisiei. El a mai avertizat că, dacă nu ne reducem cheltuielile statului în continuare, speranţa milionului de angajaţi din sectorul public că li se vor mări salariile anul viitor rămâne doar la stadiu de speranţă.

„Indiferent ce guvern vom avea în perioada următoare şi v-am spus, consider că România, cu cât are mai repede un guvern funcţional, cu atât este mai bine. Deci, guvernul care va veni este obligat pe de-o parte să menţină echilibrele bugetare. Dacă un guvern nu menţine aceste echilibre, practic, ni se vor bloca finanţările europene”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, într-un interviu acordat lui Radu Buzăianu.

 El a precizat că, „în momentul în care vii cu măsuri care îţi cresc deficitul, practic, încalci angajamentele pe care România şi le-a luat prin penerere, prin reforma fiscală şi Comisia Europeană te poate sancţiona blocându-ţi fondurile europene şi mai avem nişte miliarde de euro de încasat şi investiţiile României depinde aceste fonduri”.

„Dacă nu pui în practică jaloanele din PNRR, n-ai făcut nimic şi, din punctul meu de vedere, singura formă, cu un Parlament pulverizat, pentru a pune în practică jaloanele din PNRR care se îndeplinesc prin legi, este ca guvernul care va fi ales să-şi asume răspunderea pe toate jaloanele din PNRR, în aşa fel încât ele să treacă în forma în care au fost negociate cu reprezentanţii Comisiei şi sunt îndeplinite ca jaloane”, a arătat Bolojan, potrivit News.ro.

„Indiferent ce guvern vine, dacă nu respectă aceste lucruri, ne vom duce într-o fundătură”

El a menţionat că, dacă ajung în Parlament şi pe fondul lipsei unei înţelegeri politice se fac tot felul de modificări, ai votat o lege care nu este acceptată de Comisie ca fiind jaloane îndeplinite şi ai pierdut 700 de milioane de euro.

Ilie Bolojan s-a referit şi la măsurile care trebuie luate în continuare de bună guvernare, pentru a reduce cheltuielile.

„Noi, dacă nu ne reducem cheltuielile statului în continuare, speranţa milionului de angajaţi din sectorul public că li se vor mări salariile anul viitor rămâne doar la stadiu de speranţă, pentru că posibilitatea noastră de a mări salarii este de aproximativ 4-5-6% din actualul fond de salarii. De la 166 de miliarde de lei cât reprezintă fondul total de salarii, economia României are posibilitatea să susţină o creştere probabil, nu ştiu, 7-8-9 miliarde şi toate partidele din fosta coaliţie, că nu mai avem coaliţie, au semnat o majorare de 8 miliarde doar”, a mai spus Bolojan

„Trebuie să le spunem adevărul: vrem majorări mai mari de salarii? Foarte bine, înseamnă că trebuie să reducem baza, să reducem personal, să facem calcule corecte de personal şi acolo unde sunt în plus, decât să ai trei angajaţi plătiţi mediocru sau prost, mai bine rămân doi şi sunt plătiţi mai bine, iar cel de-a treilea se duce în sectorul privat şi lucrează în economia reală şi aduce un plus de valoare. Deci, indiferent ce guvern vine, dacă nu respectă aceste lucruri, ne vom duce într-o fundătură”, a mai arătat premierul interimar Ilie Bolojan.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
eugen tomac
2
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
Ilie Bolojan.
3
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă PNL va propune un premier dacă guvernul propus de...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
4
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
Peter Magyar.
5
Peter Magyar își onorează o promisiune din campania electorală privind permisele de...
S-au terminat alegerile prezidențiale la Real Madrid! Surpriză mare pentru Florentino Perez
Digi Sport
S-au terminat alegerile prezidențiale la Real Madrid! Surpriză mare pentru Florentino Perez
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Cea mai mare pacoste este să faci coaliţii care nu funcţionează. Decât o coaliţie de genul acesta, mai bine opoziţie
ilie bolojan in vizita la o firma
Ilie Bolojan a vizitat trei investiţii finanţate prin PNRR: Arată cum pot fi folosiţi banii europeni pentru dezvoltarea comunităţilor
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_58_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan avertizează după incidentul de la Constanța: „Situația s-ar putea repeta. Avem un grad de risc cât timp războiul este aproape”
ilie bolojan in parlament
Bolojan, despre interesul de partid versus interesul național: „Când faci lucruri care nu sunt bune rămâi singur”
445
„AUR poate ajunge la 50%, dar devine un risc peste acest prag”, avertizează Remus Ștefureac. Ce spune despre popularitatea lui Bolojan
Recomandările redacţiei
Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tanczos, susține o conferință de presă la sediul ministerului din București, joi 30 iunie 2022.
Tanczos Barna: Cele mai instabile sunt guvernele care nu au...
bogdan chiritoiu
Chirițoiu, despre băncile amendate pentru manipularea ROBOR: Au făcut...
Atacuri israeliene în Liban
Iranul ameninţă că va lovi bazele americane din regiune, după atacul...
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre legumele din Turcia vândute ca produse...
Ultimele știri
Israelul afirmă că este ținta unor rachete lansate din Iran. Sistemele de apărare au fost activate
Finlanda deschide primul depozit permanent de deșeuri nucleare din lume. Pariul unei soluții concepute să reziste 100.000 de ani
Două dintre băncile amendate de Consiliul Concurenței anunță că vor contesta în instanță sancțiunile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce ascundea Marilyn Monroe în spatele imaginii de blondă naivă: "Era blândă și sensibilă, dar în același timp...
Cancan
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Fanatik.ro
Incredibil! Meciul la care Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon fusese ales special ca un omagiu...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Christian Eriksen, la un pas de tragedie pentru a doua oară în 5 ani! Cum de a primit dreptul să mai joace...
Adevărul
Kitty Green, regizoarea asociată mișcării #MeToo: „E despre o problemă mai mare din industrie: femeile nu...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
O fată de 18 ani ar fi fost drogată și violată la balul de absolvire, în Cluj. Polițiștii au fost sesizați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Christian Eriksen, salvat de la moarte! Medicul echipei naționale a spus ce s-a întâmplat pe teren
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Sharon Stone, mărturii despre drama ascunsă și abuzurile din familie: "Mă arunca pe scări și mă bătea cu...
Adevarul
Rusaliile Negre. Amintiri din vara în care 45.000 de oameni au fost condamnați la exil în Bărăgan: „N-am avut...
Newsweek
Lovitură la pensie pentru pensionarii cu grupe de muncă. Justiția a decis: „Totul e oprit”. Cine pierde bani?
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
John Travolta, confesiune rară despre durerea care l-a urmărit ani la rând: „Privesc întunericul, dar nu...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...