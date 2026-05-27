Ilie Bolojan: „De trei săptămâni, PSD-ul a intrat prin boscheți. Nu vin cu o propunere și fug de răspundere”

Premierul interimar Ilie Bolojan acuză PSD-ul că fuge de răspundere și nu vine cu o propunere de premier, după ce a dat jos Guvernul prin moțiune de cenzură. „După ce a dărâmat iresponsabil guvernul, de 3 săptămâni, a intrat prin boscheți”, a declarat Ilie Bolojan într-un interviu pentru DigiFM.

Întrebat dacă mai există varianta unui premier de la PSD propus de Nicușor Dan, Ilie Bolojan spune că nu a exclus această variantă.

„Constat doar că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum am spus, iresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți. Nu vine cu o propunere. Ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte”, a declarat premierul interimar pentru DigiFM.

Ilie Bolojan nu a dat detalii despre discuțiile pe care le-a avut în aceste zile cu președintele Nicușor Dan.

„Nu aș vrea să intru în detalii legate de discuțiile pe care partidele politice le-au avut cu domnul președinte. Dânsul poate să comunice așa cum consideră de cuviință.

Întotdeauna am discutat foarte deschis lucrurile, inclusiv din punct de vedere a unei perspective sau alta. În condițiile în care v-am spus, vom vedea într-un anunț public sau într-o discuție cu partidele o ofertă explicită, o variantă care se propune, vom lua în discuție această variantă și ne vom poziționa fără echivoc”, a precizat Ilie Bolojan.

