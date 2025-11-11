Ilie Bolojan, de Ziua Veteranilor: „Sunt eroii care ne amintesc mereu că nu putem fi bine în lipsa securităţii ţării noastre”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii, că România a pierdut, în total, 31 de militari în misiunile din teatrele de operaţii, iar peste 200 au fost răniţi. „Ei sunt între eroii care ne-au arătat ce înseamnă să pui interesul ţării în faţa interesului personal. Ne amintesc mereu că nu putem fi bine noi, nici individual, nici ca societate, în lipsa securităţii ţării noastre”, a arătat el.

„Îi omagiem astăzi pe eroii al căror sacrificiu a stat la temelia statului român şi pe toţi militarii care, prin devotament şi profesionalism, prin misiunile îndeplinite, contribuie la securitatea României şi la scrierea istoriei noastre recente. La 11 noiembrie 1918 se semna şi intra în vigoare Armistiţiul între puterile Antantei şi Germania, în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial.

În aceeaşi zi, 85 de ani mai târziu, a căzut la datorie în teatrul de operaţii din Afganistan sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogaraşi. România a pierdut în total 31 de militari în misiunile din teatrele de operaţii, iar peste 200 au fost răniţi. Recunoştinţă şi respect pentru sacrificiul lor”, a arătat Ilie Bolojan, marţi, într-un mesaj transmis de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii.

El le-a mulţumit veteranilor din teatrele de operaţii pentru contribuţia „la ceea ce este astăzi România: o ţară liberă, sigură şi democratică”.

„Modelul lor de acţiune, demnitate şi curaj ne inspiră şi ne ghidează. Ei sunt între eroii care ne-au arătat ce înseamnă să pui interesul ţării şi al societăţii în faţa interesului personal. Ne-au dovedit că atunci când lupţi pentru ziua de mâine, clădeşti siguranţă şi încredere generaţiilor viitoare. Şi ne amintesc mereu că nu putem fi bine noi, nici individual, nici ca societate, în lipsa securităţii ţării noastre”, a transmis premierul.

