Live TV

Ilie Bolojan, în direct la Digi24. Ce spune despre nelămuririle din CV-ul lui Moșteanu și care e poziția Guvernului după avizul CSM

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan explică, în direct la Digi24, care este poziția Guvernului după avizul negativ dat de CSM proiectului privind pensiile speciale ale magistraților. În plus, prim-ministrul României va vorbi și despre nelămuririle legate de durata studiilor și universitatea absolvită de Ionuț Moșteanu după ce informațiile primite de la conducerea Universității Bioterra și datele din propriul CV nu coincid.

Discuția cu premierul Ilie Bolojan vine în ziua în care continuă controversele legate de parcursul academic și profesional al ministrului Ionuț Moșteanu. Deși acesta a clarificat o parte din elementele din CV, Universitatea Bioterra a transmis pentru Digi24.ro că Moșteanu a participat timp de patru ani la cursuri, în condițiile în care diploma menționează cinci ani, iar CV-ul său indică doar trei. Instituția precizează că ministrul a absolvit anii III și IV într-un singur an universitar. Totodată, Moșteanu a admis că a „greșit” într-un CV mai vechi, în care a trecut în mod eronat că a finalizat studiile la Universitatea Athenaeum, și nu la Bioterra.

În același timp, Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ noului proiect de lege privind pensiile magistraților, potrivit surselor Digi24. Deși avizul este consultativ, Guvernul își poate asuma răspunderea pe inițiativă. Președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, a declarat pentru Digi24 că va vota „categoric împotrivă” în ședința CSM. Radu Marinescu a precizat că proiectul va merge „mai departe pe traiectorie”, în timp ce vicepreședintele CSM Claudiu Sandu a arătat că toate instanțele și parchetele au respins propunerea Guvernului, iar ministrul Justiției s-a abținut la vot. El a adăugat că nu s-a discutat despre vreo formă de protest al magistraților.

Comisia Europeană a transmis, într-un răspuns pentru Digi24, că va evalua, după termenul limită de vineri, măsurile adoptate de România și va decide dacă jaloanele privind pensiile speciale din PNRR au fost sau nu îndeplinite.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
om in vant si ninsoare
2
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
3
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
4
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și...
lukoil
5
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile...
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Digi Sport
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani-lei-1536x866
Reacția Comisiei Europene după avizul negativ al CSM privind pensiile magistraților
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Ionuț Moșteanu a absolvit anii III și IV într-un singur an universitar. Legea le permitea acest lucru „studenților excepționali”
ionu mosteanu usr
Reacții în scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu: liderul AUR, George Simion, îi cere demisia. Ce spune Guvernul
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu.
Vicepreședintele CSM, despre vârsta de pensionare: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”
Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al guvernului.
Guvernul face precizări după votul negativ al CSM pe pensiile magistraților
Recomandările redacţiei
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Vladimir Putin amenință Uniunea Europeană. Liderul rus vorbește...
guvern
Proiectul rectificării bugetare, publicat: fonduri sporite la...
sanctiuni rusia
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini...
presa
Cancelaria premierului a făcut o comisie pentru cercetarea...
Ultimele știri
Opt inculpați în cazul bombardării podului Kerci au fost condamnați, în Rusia, la închisoare pe viață
Direcția Silvică Arad, pierderi de 12 milioane de lei doar în primele șase luni ale lui 2025. Ministerul Mediului sesizează procurorii
Poliţist inculpat pentru proxenetism şi trafic de persoane. El a recrutat o femeie pe care a obligat-o să se prostitueze în Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un...
Fanatik.ro
Destinația de vacanță în care a ajuns Novak Djokovic. Locul e supranumit raiul milionarilor din tenis
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din...
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
Traseul ciclonului Adel în România. Zonele unde va ninge, unde sunt anunțate ploi abundente și cât de...
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Românii din Italia vor ieși la pensie la 70 ani. Pensionarea la 65 ani va deveni imposibilă în România. Când?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...