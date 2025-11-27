Ilie Bolojan, în direct la Digi24. Ce spune despre nelămuririle din CV-ul lui Moșteanu și care e poziția Guvernului după avizul CSM

Premierul Ilie Bolojan explică, în direct la Digi24, care este poziția Guvernului după avizul negativ dat de CSM proiectului privind pensiile speciale ale magistraților. În plus, prim-ministrul României va vorbi și despre nelămuririle legate de durata studiilor și universitatea absolvită de Ionuț Moșteanu după ce informațiile primite de la conducerea Universității Bioterra și datele din propriul CV nu coincid.

Discuția cu premierul Ilie Bolojan vine în ziua în care continuă controversele legate de parcursul academic și profesional al ministrului Ionuț Moșteanu. Deși acesta a clarificat o parte din elementele din CV, Universitatea Bioterra a transmis pentru Digi24.ro că Moșteanu a participat timp de patru ani la cursuri, în condițiile în care diploma menționează cinci ani, iar CV-ul său indică doar trei. Instituția precizează că ministrul a absolvit anii III și IV într-un singur an universitar. Totodată, Moșteanu a admis că a „greșit” într-un CV mai vechi, în care a trecut în mod eronat că a finalizat studiile la Universitatea Athenaeum, și nu la Bioterra.

În același timp, Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ noului proiect de lege privind pensiile magistraților, potrivit surselor Digi24. Deși avizul este consultativ, Guvernul își poate asuma răspunderea pe inițiativă. Președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, a declarat pentru Digi24 că va vota „categoric împotrivă” în ședința CSM. Radu Marinescu a precizat că proiectul va merge „mai departe pe traiectorie”, în timp ce vicepreședintele CSM Claudiu Sandu a arătat că toate instanțele și parchetele au respins propunerea Guvernului, iar ministrul Justiției s-a abținut la vot. El a adăugat că nu s-a discutat despre vreo formă de protest al magistraților.

Comisia Europeană a transmis, într-un răspuns pentru Digi24, că va evalua, după termenul limită de vineri, măsurile adoptate de România și va decide dacă jaloanele privind pensiile speciale din PNRR au fost sau nu îndeplinite.

Editor : Ș.A.