Ilie Bolojan a clarificat, luni seară la Digi24, niște informații apărute în spațiul public despre el potrivit cărora ar fi lucrat în Germania și în anii '90 ar fi furat un camion și a fost urmărit de Interpol. „De când am ajuns președintele PNL, am avut parte de tot felul de mizerii”, a explicat șeful interimar al statului care a adăugat că, în acei ani făcea a doua facultate la zi în Timișoara și nici nu are permis ca să poată conduce un TIR.

„Gândiți-vă că, de când am ajuns președintele PNL, am avut parte de tot felul de mizerii. Una dintre aceste mizerii este acuzația că aș fi lucrat în anii '90 ca șofer în Germania și că aș fi furat un camion. În realitate, eram student, m-am înscris la a doua facultate în Timișoara. Nu puteai să pleci de acolo, pentru că erau facultăți care se făceau la zi, deci era destul de greu să le duci. N-am lucrat niciodată în Germania. N-am nici permis de categoria C, deci nu am permis de camion. N-am avut nicio problemă cu Interpolul, ș.a.m.d.”, a declarat Ilie Bolojan, întrebat dacă a furat un camion, la emisiunea Ediție Specială difuzată luni seară de Digi24.

„În momentul în care se aruncă acest tip de mizerii, este foarte greu să te lupți cu ele, pentru că pleacă coordonat. Se postează undeva pe un site, se preia ordonat, sunt împrăștiate peste tot și uneori afli lucruri despre tine pe care nu le știai, iar oamenii care nu te cunosc nu știu ce ai făcut. Oameni își fac impresii total greșite”, a adăugat liberalul.

El a adăugat că astfel de informații sunt greu de combătut, mai ales atunci când apar în mediul online, unde se propagă foarte ușor.

„Am fost în această duminică până acasă și mergând prin oraș a venit o doamnă la mine și a venit direct la mine și mi-a spus: «sunt timișoreacă și am venit să văd dacă statuia lui Mihai Viteazul este pe soclu în Oradea». Domnule, este pe soclu, este bine-merci, ș.a.m.d. E adevărat că statuia a fost mutat dintr-o piață în alta, dar nu a fost dărâmată. Ai parte de un folclor, de lucruri de acest gen și, la un moment dat, dacă nu ești un om care nu are o forță interioară puternică, atunci când afli lucrul de genul acesta despre tine, îți vine să te lași de toate. Nu te poți lupta cu toate mizeriile care se aruncă în spațiul public”, a conchis Bolojan.

Pe 13 februarie, pe site-ul Realitatea a apărut un material în care era scris că Ilie Bolojan ar fi furat un camion de marfă dintr-un oraș din Germania, în tinerețe, fapt pentru care a fost căutat de Interpol.

„A fost și șofer pe un camion de marfă în orășelul german Birken. A dispărut cu camionul de marfă. A fost căutat prin Interpol, în întreaga lume, și a fost identificat într-o altă țară, unde a fost reținut, făcut pachet și trimis în țară”, a declarat atunci Sorin Roșca Stănescu.

Ulterior, Sorin Roșca Stănescu a revenit asupra declarațiilor sale și a susținut că a fost sunat de Ilie Bolojan care a dezmințit acuzațiile aduse. Cu toate acestea, informațiile despre faptul că președintele interimar Ilie Bolojan „a furat un TIR în anii '90” au fost propagate în numeroase videoclipuri propagate de TikTok.

