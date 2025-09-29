Live TV

Exclusiv Ilie Bolojan, despre alegerile din Capitală: Provizoratele pe termen lung nu asigură performanța

cladirea primariei capitalei
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a afirmat, luni seară, în exclusivitate la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, sau ar putea să fie amânate pentru primăvară şi a precizat că, prin consens în cadrul coaliţiei, trebuie găsită cea mai bună formulă.

„Alegerile pentru Primăria Generală ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lunii noiembrie sau ar putea să fie amânate pe primăvară. Aici sunt niște puncte de vedere în interiorul coaliției. Sigur că Guvernul ar putea să vină să forțeze, să spunem, adoptarea unei hotărâri de Guvern care să stabilească această dată, dar consider că găsirea unei soluții printr-un consens este cea mai bună formulă în așa fel încât să putem avea alegeri și în București”, a afirmat Ilie Bolojan la Digi24.

„Din punctul meu de vedere, un primar care este ales are în mod evident o autoritate mult mai mare decât un primar interimar, și cu cât acest lucru s-ar întâmpla mai repede, cu atât cel care este ales are o perioadă mai lungă de timp să facă performanță, inclusiv în Capitală”, a completat premierul.

Întrebat cum i-ar conveni să aibă loc algerile din Capitală - mai repede sau mai târziu -, premierul a spus că din punctul său de vedere, personal, „cu cât se fac mai repede, cu atât este mai bine”.

„Asta ține și de spiritul legii, care dă un anumit termen, pe de o parte, dar ține și de o realitate practică - provizoratele pe termen lung nu asigură performanța. Aceasta este realitatea, nu e vorba de Primăria Generală, e valabil peste tot”, a subliniat Bolojan.

