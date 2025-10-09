Live TV

Bolojan, întrebat despre dezvăluirile lui Ciucu despre atacurile venite de la PSD: „Oamenii s-au săturat de bălăcărelile noastre”

Data actualizării: Data publicării:
2025-09-07-1852
Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / George Călin

Ilie Bolojan a declarat, întrebat despre atacurile PSD la adresa sa despre care a vorbit și Ciprian Ciucu la Digi24, că a încercat mereu să aibă o relație bună cu toți președinții de partide, inclusiv cu Sorin Grindeanu. Premierul a adăugat că nu vrea să transfere „conflictele din interior în spațiul public, pentru că oamenii pur și simplu s-au săturat de bălăcărelile noastre”.

„Cu domnul Grindeanu și cu toți președinții de partide caut să am o relație bună. Gândiți-vă, când ai patru partide într-o coaliție, dacă nu există un minim respect, o formă de minimă solidaritate, lucrurile nu pot funcționa. Și asta am încercat să fac în permanență, să nu transfer conflicte din interior în spațiul public, pentru că oamenii pur și simplu s-au săturat de bălăcărelile noastre. Cred că nu mai vor să vadă aceste lucruri”, a decclarat Ilie Bolojan, întrebat despre atacurile constante ale PSD la adresa sa și dacă resimte această presiune din partea social-democraților, joi la postul B1 Tv.

El a adăugat că a văzut tensiunile din interiorul partidelor din coaliție și atacuri, însă a încercat să le treacă cu vederea și să se axeze pe lucruri importante și anul menținerea unei stabilități de care are nevoie România.

Citește și: Fifor, după ce Bolojan le-a cerut aleșilor PNL să nu voteze unele proiecte PSD: „Este premierul orgoliului”

„Sigur constat ceea ce se întâmplă, atacuri din interiorul partidelor din coaliție, proiecte de legi care încalcă protocolul coaliției. Văd acest lucru. Am încercat să să le neglijez. Am încercat să mă concentrez pe ceea ce este important, sperând că toți suntem conștienți de câteva lucruri. În primul rând că avem o mare responsabilitate pentru situația în care este România astăzi să menținem o stabilitate, pentru că ăsta este un indicator de bază legat de încrederea în România”, a spus Bolojan.

Premierul a reamintit despre obligația pe care și-a asumat-o coaliția și anume scoaterea României din situația economică dificilă în care se află.

„Cred că suntem conștienți de situația dificilă în care suntem din punct de vedere bugetar și că fiecare din partidele noastre, unii într-o pondere mai mare, alți într-o pondere mai mică, au contribuit într-o formă sau alta la situație în care este România. Deci avem obligație să scoatem România din această situație. Și că nu poți să ai măsuri de reformă dacă ești în permanență cu ochii pe sondaje sau dacă trebuie să găsești totdeauna un vinovat și să fugi, cum să vă spun eu din poza de responsabilitate”, a completat șeful Guvernului.

Citește și: Grindeanu: Nu cred că această abordare cu ultimatumuri şi umflatul muşchilor e de repetat. Se pare că Bolojan a înțeles

Acesta a mai subliniat că încearcă „să nu potențeze” conflictele.

„Sper în decizii rezonabile ale tuturor colegilor noștri, indiferent că sunt președinți de partide, că sunt parlamentari. Deci și eu încerc să nu potențez conflicte, pentru că mi se pare o formă, o formă de lipsă de respect pentru cetățeni”, a concluzionat el.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, joi, la Digi24, că la PSD „e o strategie, ca trei indivizi, cei mai puțin credibili, într-un fel de Muppets show, pentru că primesc niște punctaje zilnic, să îl atace pe Ilie Bolojan”, cu aprobarea șefului social-democraților, Sorin Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
2
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
tanczos barna face declaratii
3
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
raed arafat
4
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana toiu si marco rubio dau mana
Ce se întâmplă cu trupele americane din România. Oana Țoiu: Românii...
Noii parlamentari au depus jurământul.
Bolojan, despre reducerea numărului de parlamentari: „Nu sunt...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată...
pana de curent
Ce spune Ilie Bolojan despre riscul de blackout în această iarnă și...
Ultimele știri
Organizația fondată de Charlie Kirk anunță un show „în engleză” ca reacție la cel al lui Bad Bunny de la Super Bowl 2026
Risc de penurie de gaze naturale în Ucraina, în pragul iernii. 60% din infrastructura de producție locală, distrusă de ruși
Bolojan, despre pensiile speciale ale magistraților: „Sper că la următoarea şedinţă a CCR se va închide acest subiect”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pupitru psd
Consilier prezidențial, atac la PSD: Mai mult încurcă guvernarea decât o ajută. Ce spune despre o alianță a social-democraților cu AUR
guvern
Premierul Ilie Bolojan va modifica „Ordonanța 52”, criticată de primari pentru că le-ar bloca activitatea
Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al guvernului.
Se modifică legea ANI. Dogioiu: Proiectul introduce restricții pre și post-angajare pentru demnitari și personal contractual
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: N-o să văd niciodată candidat comun PSD-PNL-USR la București. Să nu repetăm episodul rușinos Crin Antonescu
o persoana regleaza caldura din calorifer
Primăriile pot garanta împrumuturile companiilor de termoficare din subordine doar pentru combustibilul necesar în această iarnă
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
Internaționalul român care a intrat în istoria clubului din Champions League. Incredibil ce a reușit la doar...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul...
Adevărul
Românii taie din cheltuieli. Mărturii de criză: „Analizez de trei ori înainte să cumpăr”
Playtech
Venituri pe care nu se poate pune poprire. Lista actualizată: sumele care nu pot fi atinse de ANAF
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Și-au aflat pedeapsa, după ce au fost prinse că au furat din aeroport
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...