Bolojan, întrebat despre dezvăluirile lui Ciucu despre atacurile venite de la PSD: „Oamenii s-au săturat de bălăcărelile noastre”

Ilie Bolojan a declarat, întrebat despre atacurile PSD la adresa sa despre care a vorbit și Ciprian Ciucu la Digi24, că a încercat mereu să aibă o relație bună cu toți președinții de partide, inclusiv cu Sorin Grindeanu. Premierul a adăugat că nu vrea să transfere „conflictele din interior în spațiul public, pentru că oamenii pur și simplu s-au săturat de bălăcărelile noastre”.

„Cu domnul Grindeanu și cu toți președinții de partide caut să am o relație bună. Gândiți-vă, când ai patru partide într-o coaliție, dacă nu există un minim respect, o formă de minimă solidaritate, lucrurile nu pot funcționa. Și asta am încercat să fac în permanență, să nu transfer conflicte din interior în spațiul public, pentru că oamenii pur și simplu s-au săturat de bălăcărelile noastre. Cred că nu mai vor să vadă aceste lucruri”, a decclarat Ilie Bolojan, întrebat despre atacurile constante ale PSD la adresa sa și dacă resimte această presiune din partea social-democraților, joi la postul B1 Tv.

El a adăugat că a văzut tensiunile din interiorul partidelor din coaliție și atacuri, însă a încercat să le treacă cu vederea și să se axeze pe lucruri importante și anul menținerea unei stabilități de care are nevoie România.

Citește și: Fifor, după ce Bolojan le-a cerut aleșilor PNL să nu voteze unele proiecte PSD: „Este premierul orgoliului”

„Sigur constat ceea ce se întâmplă, atacuri din interiorul partidelor din coaliție, proiecte de legi care încalcă protocolul coaliției. Văd acest lucru. Am încercat să să le neglijez. Am încercat să mă concentrez pe ceea ce este important, sperând că toți suntem conștienți de câteva lucruri. În primul rând că avem o mare responsabilitate pentru situația în care este România astăzi să menținem o stabilitate, pentru că ăsta este un indicator de bază legat de încrederea în România”, a spus Bolojan.

Premierul a reamintit despre obligația pe care și-a asumat-o coaliția și anume scoaterea României din situația economică dificilă în care se află.

„Cred că suntem conștienți de situația dificilă în care suntem din punct de vedere bugetar și că fiecare din partidele noastre, unii într-o pondere mai mare, alți într-o pondere mai mică, au contribuit într-o formă sau alta la situație în care este România. Deci avem obligație să scoatem România din această situație. Și că nu poți să ai măsuri de reformă dacă ești în permanență cu ochii pe sondaje sau dacă trebuie să găsești totdeauna un vinovat și să fugi, cum să vă spun eu din poza de responsabilitate”, a completat șeful Guvernului.

Citește și: Grindeanu: Nu cred că această abordare cu ultimatumuri şi umflatul muşchilor e de repetat. Se pare că Bolojan a înțeles

Acesta a mai subliniat că încearcă „să nu potențeze” conflictele.

„Sper în decizii rezonabile ale tuturor colegilor noștri, indiferent că sunt președinți de partide, că sunt parlamentari. Deci și eu încerc să nu potențez conflicte, pentru că mi se pare o formă, o formă de lipsă de respect pentru cetățeni”, a concluzionat el.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, joi, la Digi24, că la PSD „e o strategie, ca trei indivizi, cei mai puțin credibili, într-un fel de Muppets show, pentru că primesc niște punctaje zilnic, să îl atace pe Ilie Bolojan”, cu aprobarea șefului social-democraților, Sorin Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu