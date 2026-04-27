Ilie Bolojan a reacționat, în direct la Digi24, la anunțul moțiunii de cenzură, făcut astăzi de PSD și AUR, într-o declarație comună. Premierul a declarat că își va continua activitatea atât timp cât Guvernul beneficiază de sprijin parlamentar.

„Voi asigura gestiunea guvernării, așa cum am făcut și până acum, atât timp cât Guvernul are sprijin parlamentar. În condițiile în care va pierde acest sprijin, sigur vor urma consultările și se va pune problema formării unui nou guvern.

Problema pe care o avem este că atunci când acționezi pentru a dărâma un guvern, oamenii raționali, mai ales în astfel de situații în care este România, trebuie să se gândească ce punem în loc, care este următorul pas, cine este viitorul premier, cine poate să ducă această mare responsabilitate, pe ce partide se va baza și care sunt propunerile, care sunt lucrurile pe care nu le-am putut face într-o guvernare care s-ar putea să-și încheie activitatea sau care ne-au fost blocate în această guvernare și pe care o nouă, să spunem coaliție le-ar putea face. Partidul Social Democrat, care a dinamintat guvernarea, încălcând toate înțelegerile care au fost făcute de comun acord, căutându-și un aliat pentru această moțiune, pe de o parte, își mărește șansele de a trece moțiunea, dar pe de altă parte pregătește practic o nouă alianță și asistăm, de facto, la o nouă coaliție care se formează”, a declarat Ilie Bolojan.

În legătură cu varianta unui Guvern minoritar, prim-ministrul Bolojan a declarat că nu a „depus armele niciodată” și are o mare responsabilitate pentru țară.

„Dacă aș fi văzut că există o soluție care rezolvă lucrurile de pe o zi pe alta sau care vine cu niște soluții care duc țara într-o direcție incomparabil mai bună, după ce am dus-o într-o fundătură, n-ar fi o problemă să mă retrag mâine. Dar nu există astfel de soluții și cât timp sunt pe această funcție, fac ce este necesar pentru țara noastră”.

„Nu se pune problema unui vot împotriva moțiunii, ci pur și simplu se pune problema ca cei care au generat această criză să găsească voturile necesare pentru a trece moțiunea. Prin urmare, în condițiile în care în zilele următoare vor fi parlamentari care vor dori să discute despre o posibilă susținere, nu văd niciun fel de problemă să se discute cu ei. Dar ce trebuie înțeles este că niciodată nu am cumpărat oameni la bucată și dacă am discuta, întotdeauna am discutat despre proiecte, despre ceea ce este bine pentru comunitatea pe care am reprezentat-o și atunci când am făcut orice fel de discuție, astea au fost elementele care m-au ghidat și astea vor fi și în perioada următoare. Problema nu este să fii pe o funcție, pe sau alta, problema este ca atunci când ești pe o funcție să îți asumi răspunderea pentru ceea ce ai de făcut, să duci lucrurile până la capăt, să împingi lucrurile. Asta am făcut întotdeauna. Iar dacă stai doar pe o funcție și nu poți să faci ceea ce trebuie, mai bine nu ocupi această funcție”.

În ceea ce privește mesajul pentru parlamentarii PSD și AUR, Ilie Bolojan a declarat că atunci când vii cu o moțiune de cenzură, trebuie să vii și cu soluția pentru ceea ce va urma, dând exemplul Germaniei.

„Trebuie să vii cu o propunere de premier și cu o soluție guvernamentală. Noi nu avem acest sistem și practic cei care votează doar să se schimbe un guvern, invocând o situație generală economică, care trebuie să recunoaștem că este una post-criză bugetară, care n-are cum să fie bună de pe o zi pe alta, pentru că încă nu s-a inventat niciun fel de corectare a unor deficite fără anumite costuri sociale... Trebuie să se gândească foarte bine ce fac, pentru că într-o astfel de situație ai două posibilități: ori prin a nu gândi ceea ce faci în perioada următoare te întorci de unde ai plecat, ceea ce ar fi un mare cost pentru țara noastră, mai ales pentru cetățeni, pentru că am trecut printr-o perioadă grea.

A doua variantă este să continui lucrurile în mod serios și să se vadă ceva rezultate. Dar pentru asta trebuie să vii cu ceva soluții. Dacă doar critici și n-ai nicio soluție, înseamnă că în oricare din ipostaze lucrurile nu sunt bune”, a mai spus șeful Guvernului.

