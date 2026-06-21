Ilie Bolojan a vorbit la Digi24 despre relația pe care o are cu Nicușor Dan în prezent. Premierul interimar a subliniat faptul că nu l-a atacat niciodată pe președinte, în ciuda deciziilor pe care acesta le-a luat vizavi de PNL, ci a spus doar că decizia de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru a forma un nou guvern a fost un gest „lipsit de fairplay”. „Am căutat în toată această perioadă să am o relație corectă și nu am avut probleme de a nu colabora”, a subliniat președintele PNL.

Întrebat în ce relație este cu Nicușor Dan în contextul ultimelor decizii luate de președinte, cea cu privire la desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier fără a consulta PNL, sau lipsa unei poziții în legătură cu moțiunea prin care a fost demis guvernul pe care îl conduce, Ilie Bolojan a spus că, personal, el nu l-a atacat pe președintele României.

„Nu l-am atacat pe președintele României nici de la tribună, nici de aici. Am spus că numirea unui prim-vicepreședinte PNL pentru a forma un nou guvern a fost un gest lipsit de fairplay”, a explicat Ilie Bolojan.

„Am spus asta, și spun fără niciun fel de rezerve, că a creat tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal. Aceasta este realitatea, nu fugim de ea”, a subliniat premierul interimar.

„Am căutat în toată această perioadă să am o relație corectă și nu am avut probleme de a nu colabora, pentru că pe toate palierele unde a trebuit să luăm decizii în comun - pe zona de politică externă, pe relațiile cu Comisia Europeană, pe componenta de apărare, unde erau componente amestecate între Guvern și președinție, echipele celor două instituții au lucrat împreună și deciziile s-au luat fără probleme”, a adăugat președintele PNL.

Editor : Liviu Cojan